DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül dönem raporunu yayınladı. Buna göre, Yoksulluk sınırındaki artış asgari ücretteki artışın yaklaşık 6 katı.

Rapora göre, Açlık sınırı: bin 857 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 424 TL oldu.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 61.9 TL, aylık 1.857 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 15.81, yetişkin bir erkeğin 16.32, 10-18 yaş arası bir çocuğun 17.56, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.22 TL.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Eylül 2018’de en yüksek maliyet grubunu 17,37 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.92 TL ile takip ediyor. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.27, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.90 TL. Katı yağ 2.66 TL’lik, sıvı yağ ise 1.37 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.88 TL. Yumurtaya 1.20, Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.81 TL harcama yapılması gerekiyor.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Eylül 2018’de en yüksek maliyet grubunu 17,37 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.92 TL ile takip ediyor. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.27, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.90 TL. Katı yağ 2.66 TL’lik, sıvı yağ ise 1.37 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.88 TL. Yumurtaya 1.20, Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.81 TL harcama yapılması gerekiyor.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplandırma içinde ele alırsak, süt ve süt ürünlerinin harcamalar içindeki payının yüzde 41 ile son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açlık sınırının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına hassasiyetinin son derece fazladır. İkinci önemli harcama grubu ise yüzde 26.3 ile et, yumurta ve kurubaklagil grubudur.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 474 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 490 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 526,8 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 367 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.857 TL’dir. Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 424 TL’dir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 1181 TL, açlık sınırı 341 TL arttı. Aylık artış açlık sınırında 108, yoksulluk sınırında 374 TL oldu.

Asgari ücret 2017 Aralık ayında 2018 yılı için 199 TL artış ile 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre yoksulluk sınırındaki artış asgari ücret artış miktarının yaklaşık 6 katı oldu.

Açlık sınırı 2003 yılı Eylül ayında 414 TL idi. Buna göre 15 yılda açlık sınırındaki artış 4.5 kat oldu.