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Ekonomi

Yoksulluk sınırı 4 bin 238 lira

Türk-İş'in araştırmasında, mart ayında, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 301, yoksulluk sınırı ise 4 bin 238 lira olarak hesaplandı

26 Mart 2015 20:04

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 301 lira 14 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4 bin 238 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti ise bu ay bin 587 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2015 yılının ilk üç ayı itibarıyla 69 lira ve önceki yılın aynı ayına göre 152 lira artış gösterdi. (AA)

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