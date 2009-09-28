Yoksulluk sınırı 2 bin 442 TL

TÜRK-İŞ, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 750, yoksulluk sınırını 2 bin 442 TL hesapladı.

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından yapılan açlık yoksulluk sınırı araştırmasına yer verildi.

Ramazan Bayramı'nın ardından özellikle et ve yumurtadaki fiyat artışının çalışanların mutfağını olumsuz etkilediği, sebze-meyve fiyatlarındaki gerilemenin ise aile bütçesine gelen yükü nispeten azalttığı ifade edilen açıklamada, gelecek ay başından geçerli olmak üzere konutlarda tüketilen elektriğe yapılan yüzde 10'a ulaşan zammın henüz harcamalara yansımadığı kaydedildi.

Açıklamada, eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması zorunlu gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bir önceki aya göre yüzde 1,32 oranında artarak 749,81 TL'ye çıktığı belirtildi.

Gıda ile birlikte yapılması zorunlu olan kira, yakacak, elektrik, su gibi konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim gibi harcamalar da dikkate alındığında ''insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyi sağlamak için yapılması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) bir önceki aya göre 29 TL yükselerek 2 bin 442,39 TL olarak hesaplandığı'' bildirildi. Bu tutarın, ücret düzeyi değil haneye girmesi gereken gelir toplamı olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yaygınlaşan işsizlik, gerileyen enflasyonun da altında kalan ücret-maaş artışları nedeniyle elde edilen toplam gelir yetersiz kalmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıklanan hanehalkı tüketim anketinin 2008 yılı sonucuna göre, özellikle en düşük gelirli kesimler, yaşanan geçim sıkıntısı ve artan fiyatlar karşısında 'boğazlarından kısarak' tasarruf yapmak durumunda kalmaktadır.

Elde edilen gelirin yetersiz ve çoğunlukla birden çok hanehalkı bireyinin tek gelir kaynağı olması yoksulluk sorununu yakıcı hale getirmektedir. Ülkede uygulanmakta olan IMF-Dünya Bankası patentli ekonomik politikaların yoksulluğun artmasında önemli etkisi bulunmaktadır.''