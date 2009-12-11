Yoksulluk sınırı 1442 TL

T24 - Türkiye Kamu-Sen, Kasım ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını bin 442 TL 13 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırını ise 2 bin 882 TL 34 kuruş olarak hesapladı.



Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezince Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Kasım 2009 fiyatlarına göre yoksulluk araştırması yapıldı.



Araştırmada, Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği biçimde beslenebilmesi için günlük 21 TL 56 kuruş harcama yapması gerektiği belirtildi.



Ailenin aylık gıda harcamasının ise 634 TL 68 kuruş olduğu kaydedilen araştırmaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki konut giderleri bir memurun Kasım ayı maaşının yüzde 35,72'sine denk geldi.



Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Kasım 2009 maaşından geriye 214,57 TL kaldı.



Araştırmada, tek kişinin yoksulluk sınırı bin 442 TL 13 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 2 bin 882 TL 34 kuruş olarak hesaplandı. Sonuçlar, asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,63 arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise yüzde 0,28 oranında artarak bin 106 TL 68 kuruş oldu.

