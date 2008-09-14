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Ekonomi

Yoksulluk sınırı 1340 YTL

Kamu-Sen’in araştırmasına göre çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 1340 YTL. KESK de açıklık sınırı 730 YTL olarak açıkladı.

14 Eylül 2008 03:00

Kamu-Sen’in yaptığı araştırmaya göre Ağustos ayında çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı yani asgari geçim haddi geçen aya göre yüzde 1.28 artarak bin 340 YTL’ye yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise yüzde 0.68 artışla 2 bin 664 YTL oldu.

Tek kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 44.6 YTL, dört kişilik bir ailenin ise 88.8 YTL harcama yapması gerekiyor.

Harcamalarda en büyük payı yüzde 21.6 ile gıda alırken, gıdayı yüzde 19.04 ile ulaşım, yüzde 16.4 ile barınma, yüzde 13.06 ile temizlik izledi.

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