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Ekonomi

'Yoksulluk 20 yılda yarı yarıya azalacak'

Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi, 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun hızla azalacağını öngörüyor

29 Temmuz 2012 13:01

Mevcut ekonomik ve demografik eğilimin devam etmesi halinde dünya genelinde yoksulluğun 2030 yılına kadar hızla azalacağı bildirildi.
 
Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi, 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun hızla azalacağını öngörüyor.

Konsey Başkanı Christopher Kojm, Aspen Güvenlik Forumu'nda, mevcut ekonomik ve demografik eğilimin devam etmesi halinde, şu anda günde 1 doların altına yaşamak zorunda olan kişi sayısının gelecek 20 yıl içinde 1 milyardan 500 milyona düşeceğini söyledi.

Kojm, Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi ekonomik dinamoların bu eğilimin itici gücü olduğunu, ekonomik çalkantılar olsa dahi bu durumun devam edeceğini belirtti.

Amerikalı yetkili, gerekli beceri ve eğitime sahip birkaç yüz milyon kişinin gıda, su ve enerji taleplerini karşılayacak yeni teknolojileri üreteceğini de kaydetti.

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