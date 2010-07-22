'Yoksullaşan her 10 kişiden 1'i Meksika'da'

T24 - Küresel ekonomik krizle birlikte yaklaşık 60 milyon kişinin daha yoksullaştığını belirtyen Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, hâlâ kırılganlıklar olmakla birlikte ekonomide toparlanma başladığını söyledi. Meksik Maliye Bakanı da, yoksullaşna her 10 kişiden 1'inin Meksika hünde 2.85 dolardan daha aza yaşadığını açıkladı.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, küresel ekonomik krizin 60 milyon kişiyi yoksulluğa ittiğini söyledi.



Zoellick, yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin toparlanmaya başladığını, ancak hala kırılganlıklar olduğunu belirtti.



Zoellick, 2008-2009 yıllarında ekonomik kriz sırasında, 10 milyonu Latin Amerika'da olmak üzere 60 milyon kişinin yoksulluğa itildiğinin hesaplandığını kaydetti.



Meksika Maliye Bakanı Ernesto Cordero da, bu yeni yoksulların en az 5,8 milyonunun Meksika'da yaşadığını ifade etti. Meksika, yoksulluğu, günde 2,85 dolardan daha az parayla yaşayanlar olarak tanımlıyor.



Yoksulluğu azaltmak için önemli gelişmeler yaşandığını, ancak bu gelişmelerin daha çok Çin, Hindistan, Meksika ve Brezilya ağırlıklı olduğunu vurgulayan Zoellick, özellikle Sahra Altı Afrikası'nda yoksulluğun hala temel sorun olduğunu bildirdi.



Zoellick, hükümetlere, maliyetleri düşürme, yatırımlar ve ihracat önündeki engelleri kaldırma, altyapı ve eğitime yatırım yapmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.





