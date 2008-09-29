Yoksullara yılda dört prim ödenecek

AKP hükümeti, Mart 2009’da gerçekleştirilecek mahalli seçim öncesi, yoksullara yönelik yardım stratejisinde yeni bir adım attı



Yoksul vatandaşlara dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kanalıyla gönderilen rutin yardımların dışında, yılda 4 kez ‘yoksulluk primi’ dağıtılacak.



İlk prim bayramda



Hükümet, 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla yoksullara gönderdiği yardımlarda yeni strateji belirledi. Daha önce sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen yardımlar, bundan böyle belirli periyotlarla yılda dört kez ‘prim’ şeklinde verilecek. Primin hangi aylarda ödeneceğini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü belirleyecek; ancak iki prim dönemi eskiden olduğu gibi Ramazan ve Kurban bayramlarına denk getirilecek.



İlk prim:100 milyon YTL



İlk prim ödemesi bu Ramazan Bayramı için 100 milyon YTL olarak yapıldı. Bu miktar ikinci prim ödemesinin yapılacağı kasımdaki Kurban Bayramı’nda 130 ila 150 milyon YTL arasında gerçekleşecek.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Eylül için prim miktarı 100 milyon YTL olarak belirlendi. Kasım’da katsayılar hesaplanarak prim miktarı belirlenecek. 130 milyon YTL veya biraz fazla olması bekleniyor. Kasımda bu miktar dağıtılacak” dedi.



Toplam 250 milyon YTL



Hükümetin, Ramazan Bayramı öncesi yoksul vatandaşlara dağıtılmak üzere il ve ilçelere gönderdiği yardım miktarı ise; 4 primin ilk bölümü olan 100 milyon YTL’nin de dahil edilmesiyle toplam 250 milyon YTL oldu.

