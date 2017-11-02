Yoksullar 5 kat daha fazla etkileniyor

Yardım kuruluşu Oxfam'ın "Uprooted by Climate Change" (İklim değişikliğiyle köklerinden koparılanlar) adlı raporuna göre, yoksul ülkelerde yaşayanlar, olağanüstü hava olayları nedeniyle refah düzeyi yüksek ülkelerde yaşayanlara oranla beş kata daha fazla yaşadıkları bölgeyi terk etme riskiyle karşı karşıya.

Almanya'nın Bonn kentinde önümüzdeki hafta başlayacak BM İklim Konferansı öncesinde yayımlanan rapora göre 2008'den 2016'ya kadarki yıllarının ortalaması alındığında her yıl yoksul ülkelerde yaşayan yaklaşık 14 milyon kişi olağanüstü hava olayları nedeniyle başka bir bölgeye sığınmak zorunda kaldı. Bu rakam söz konusu ülkelerin nüfusa oranının yüzde 0,42'sine tekabül ediyor.

Söz konusu olağandışı hava olayları refah düzeyi yüksek ülkelerde yaşayanların ise yaklaşık bir milyonunu etkiledi. Bu rakamın nüfusa oranı ise yüzde 0,08 olarak kayıtlara geçti.

Oxfam olağandışı hava olayları nedeniyle 2016 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının ise 23 milyon 500 bin olduğuna dikkat çekti. Bu rakamlara kuraklık gibi uzun vadeli felaketler ile volkan patlamaları ve depremler gibi afetler ise dahil değil.

"Fosil yakıtlardan vazgeçin"

Oxfam, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde ilkim değişikliğinin önünde geçmek için daha fazla tedbir alınması çağrısını yaptı. Organizasyon bu bağlamda fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjilerin tercih edilmesi ve yoksul ülkelere daha fazla destek sağlanmasını talep etti.

Oxfam'ın raporunda fırtına ve kuraklığı doğrudan iklim değişikliğine bağlamanın mümkün olmadığı vurgulansa da bilim insanları atmosferin ısınmasının şiddetli yağış, kuraklık ve olağanüstü hava olaylarının yaşanma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor.

Oxfam İklim Uzmanı Jan Kowalzig "İklim değişikliği açlık ve yoksulluğun tırmanmasına, giderek daha fazla insanın yerini yurdunu terk etmesine neden oluyor" açıklamasını yaptı. Kowalzig, ilkim değişikliğinden etkilenen kesimin, iklim değişikliğine ise hemen hemen hiçbir katkısının olmadığına dikkat çekti.

dpa/epd/BW/ÖA

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