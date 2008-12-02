Yoksula 45 metrekarelik konut

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yoksul kesim için yapılacak ve 100 YTL başlangıç taksiti ile satılacak 45 metrekarelik konutlar için ihaleleri başlattı.



TOKİ, Ankara, Van, Diyarbakır, Mersin ve Bursa'da, toplam 4 bin 112 konut için ihaleye çıktı.



TOKi Başkanı Bayraktar, konutların satışına Mart ayından önce başlayacaklarını bildirdi.



Edinilen bilgiye göre, TOKİ, "yoksula konut" projesi kapsamında ilk ihaleyi, Bursa-Kestel'de 420 konut için yapacak. İhale, gelecek yıl 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Mersin-Tarsus'ta 480 konut için gelecek yıl 5 Şubat'ta, Diyarbakır Üçkuyular'da bin 152 konut için 23 Şubat'ta, Van-Merkez Kevenli'de 800 konut için 24 Şubat'ta, Ankara Mamak'ta bin 260 konut için 5 Mart'ta ihale yapılacak.



TOKİ, genelde ihalelerde oluşan fiyatlara göre satış fiyatı belirlerken, bu konutların vatandaşlara 100 YTL başlangıç taksiti ile 20 yıl vadeli satılacağı açıklandığı için, aradaki fark, TOKİ tarafından karşılanacak. Konutların taksitleri, normal satışlarda her yıl memur maaşına ve TEFE'ye endeksli olarak artırılıyor.



TOKİ, "yoksula konut" projesi kapsamında, ilk aşamada, 18 ilde 15 bin 266 konutluk proje hazırlamıştı. Yetkililer, hazırlıkları sürdürülen bazı projelerle ilgili ihalenin daha erken tarihlerde yapılabileceğini kaydetti.



Projede, konutların net büyüklüğü 39-47 metrekare, brüt büyüklüğü ise ortalama 50 metrekare olacak ve değişik ihtiyaçlar dikkate alınarak 3 değişik model uygulanacak.



Ortalama 28-30 bin YTL'ye mal olacak konutların, gerçekten yoksul kesime satılması için kaymakamlıkların, valilerin, yerel yönetimlerin gereken önlemi alacağını belirten TOKİ Başkanı Erdoğan, TOKİ kaynakları ile yapılacak konutların maliyetinin 450 milyon YTL olduğunu, ilk aşamada 15 bin olarak planlanan sayının daha ileri aşamalarda 50 bine çıkarılacağını açıklamıştı.

