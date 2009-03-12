T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yoksula 100 lira taksitli konut satışı başlıyor

TOKİ tarafından 17 ilde 10 binden fazla konut yaptırılacak. 45 metrekarelik konutlar için dar gelirliler 25 Mart'tan itibaren valiliklere başvuracak.

12 Mart 2009 02:00

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 17 ilde 10 binden fazla konut yaptırılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile TOKİ'nin yoksullar yararına başlattığı ortak projeden yararlanmak isteyen dar gelirliler, 45 metrekarelik konutlar için 25 Mart'tan itibaren valiliklere başvuracak. Peşinat verilmeyecek konutlar için yoksullara 20 yıl vade tanındı, konutu satmama ve kiraya vermeme şartı getirildi. Ayda en az 100, en fazla 130 liraya 45 metrekare ev, 1 oda, bir salon... Bu evlerden tam 10 bin 112 adet yapılacak. TOKİ başvuru toplanan konutlardan üç ildeki projenin ihalesini tamamladı, 10 ildeki projelerin ihalelerini mayıs sonuna kadar tamamlayacak.

TOKİ, 10 binden fazla konutu Adana, Ankara, Antalya, Ağrı, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Kilis, Malatya, Sakarya, Trabzon ve Van'da yapacak.

Konutlar, peşinatsız ve 20 yıl vadeyle satılacak.

Aylık taksitler 100 liradan başlayacak, en fazla 130 liraya çıkacak.

45 metrekarelik evi almak isteyenler için öncelikli şart, SSK, Bağ-Bur, Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmaması gerekiyor.

Başvurular, yeşil kart sahiplerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlananlara açık.

Başvuranın kendisi, eşi ya da çocukları adına konutu olmayacak. Konutun bulunduğu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ya da en az 3 yıldır orada oturuyor olmak şartlardan bir başkası.

Ayrıca yaş sınırı da var. Erkekler 30 yaşın üzerinde olamayacak, çocuklu dul kadınlarda ise yaş şartı aranmayacak. En az yüzde 50 özürlü olanlara ise her projede kontenjan ayrılacak.

Konutlar borçları bitene kadar satılamayacak, kiraya verilemeyecek. Evi alanın konutta oturmadığı tespit edilirse sözleşmesi feshedilecek, yani evi geri alınacak.

Konutları almak isteyenler, 25 Mart'tan itibaren ilgili valiliklere başvuracak. Konutlar sahiplerini kura ile bulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24