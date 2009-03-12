Yoksula 100 lira taksitli konut satışı başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 17 ilde 10 binden fazla konut yaptırılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile TOKİ'nin yoksullar yararına başlattığı ortak projeden yararlanmak isteyen dar gelirliler, 45 metrekarelik konutlar için 25 Mart'tan itibaren valiliklere başvuracak. Peşinat verilmeyecek konutlar için yoksullara 20 yıl vade tanındı, konutu satmama ve kiraya vermeme şartı getirildi. Ayda en az 100, en fazla 130 liraya 45 metrekare ev, 1 oda, bir salon... Bu evlerden tam 10 bin 112 adet yapılacak. TOKİ başvuru toplanan konutlardan üç ildeki projenin ihalesini tamamladı, 10 ildeki projelerin ihalelerini mayıs sonuna kadar tamamlayacak.



TOKİ, 10 binden fazla konutu Adana, Ankara, Antalya, Ağrı, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Kilis, Malatya, Sakarya, Trabzon ve Van'da yapacak.



Konutlar, peşinatsız ve 20 yıl vadeyle satılacak.



Aylık taksitler 100 liradan başlayacak, en fazla 130 liraya çıkacak.



45 metrekarelik evi almak isteyenler için öncelikli şart, SSK, Bağ-Bur, Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmaması gerekiyor.



Başvurular, yeşil kart sahiplerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlananlara açık.



Başvuranın kendisi, eşi ya da çocukları adına konutu olmayacak. Konutun bulunduğu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ya da en az 3 yıldır orada oturuyor olmak şartlardan bir başkası.



Ayrıca yaş sınırı da var. Erkekler 30 yaşın üzerinde olamayacak, çocuklu dul kadınlarda ise yaş şartı aranmayacak. En az yüzde 50 özürlü olanlara ise her projede kontenjan ayrılacak.



Konutlar borçları bitene kadar satılamayacak, kiraya verilemeyecek. Evi alanın konutta oturmadığı tespit edilirse sözleşmesi feshedilecek, yani evi geri alınacak.



Konutları almak isteyenler, 25 Mart'tan itibaren ilgili valiliklere başvuracak. Konutlar sahiplerini kura ile bulacak.



