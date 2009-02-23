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Ekonomi

‘Yoksul ülkeler artık imalat yapmalı’

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı, yoksul ülkelerin, doğal kaynaklarını satmayı bırakarak, imalata yoğunlaşması gerektiğini bildirdi.

23 Şubat 2009 02:00

Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNİDO), dünyanın yoksul ülkelerinin, doğal kaynaklarını satmayı bırakarak, imalata yoğunlaşması gerektiğini bildirdi.

UNİDO tarafından hazırlanan raporda, ham madde satışının, kendine güveni kaybetmeye yol açtığı ve günde 1 dolardan az bir parayla yaşamını sürdürmeye çalışan milyarlarca insanın yoksulluğunu azaltmada çok az etkisi olduğuna dikkat çekildi.

Gelişen imalat endüstrisi ve piyasalara açıldığı için Malezya gibi Asya ülkelerine övgüler düzülen raporda, Afrika'da birçok ülkenin halen kısa vadeli yardıma bağımlı olduğu vurgulandı.

UNİDO'nun raporunda, birçok insanı dünyadaki refahtan dışlamanın ülkelerin başarısız olmasına ve küresel güvensizliğe yol açtığı uyarısında bulunuldu. Raporda, petrol ve altın gibi ham maddelere yoğunlaşmanın işçileri üretimden uzaklaştırdığına ve bu malların fiyatların artmasına neden olduğuna işaret edildi.

Yoksul ülkelerin, ihraç edecekleri ürünleri dikkatle seçmesi ve piyasa paylarını artırmak için özel, küçük parçalar konusunda uzmanlaşması gerektiğine dikkat çekilen raporda, buna örnek olarak, Çin'in doğusunda pirinç üretimi yapılan ve şimdi dünya düğme üretiminin üçte ikisinin yapıldığı Qiaotou kenti gösterildi.

Raporda, zengin ülkelerin, yoksul ülkelerin sanayilerine yatırım yaparak ve ticari tercihlerle dünya pazarlarına girişlerine izin vererek, bu başarıyı yeniden sağlamak için onlara yardım edebileceği de ifade edildi.

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