Yoksul öğrencilere Ankara ve Konya gezisi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, \'Sosyal ve Ekonomik Destek\' projesi kapsamında maddi durumu yetersiz 82 öğrenci Ankara ve Konya\'yı gezdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklenen çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için \'Okul Destek Projesi\' başlatıldı. Yoksul ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen \'Sosyal ve Ekonomik Destek\' uygulamasının kapsamı \'Okul Destek Projesi\' ile genişletildi.

Bu kapsamda, geçen hafta sonu sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan 82 öğrenci görevliler eşliğinde Konya ve Ankara\'yı gezme fırsatı buldu. Projenin önümüzdeki günlerde farklı öğrenciler ve farklı illere gerçekleştirilecek gezilerle devam edeceği bildirildi.

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