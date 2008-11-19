Yoksul çocuklar ilköğretimden sonra bırakıyor

DPT tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan çalışmaya göre yoksulluk en çok çocukları vuruyor. Yoksul çocuklar ilköğretimden sonra okuldan kopuyor.



Küresel kriz ortamında işsizler ordusu her geçen gün biraz daha büyürken Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yaptığı bir çalışmayla yoksulluğun profilini ortaya koydu. DPT tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan çalışmaya göre yoksulluk en çok çocukları vuruyor.



Çalışmaya göre Türkiye'de yoksul kesimde ortalama hanehalkı büyüklüğü 5.7 kişi iken bu rakam yoksul olmayan kesimde 3.7 kişiye geriliyor. Yoksul kesimde hanehalkı büyüklüğünün fazla olmasının en temel nedeni ise çocuk sayısının fazla olması olarak görülüyor. 15 yaşından küçük fertler yoksul nüfusun yüzde 39,4'ünü oluştururken yoksul olmayan kesimde bu oran yüzde 25,2'ye kadar geriliyor.



Sanılanın aksine bu kesim çalıştığı halde yoksulluktan kurtulamıyor. Türkiye'de yoksul kesimin en temel gelir kaynağını da "kendi kazanabildikleri" oluşturuyor.



Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı geçen günlerde gazetecilerle yaptığı sohbette, yoksulluğun haritasını çıkarmak için çalışma başlattıklarını ve buna göre de sosyal yardımları dağıtacaklarını söylemişti. Yazıcı'nın sözünü ettiği çalışmadan önce DPT uzmanı Sırma Demir Şeker tarafından hazırlanan "Türkiye'de sosyal transferlerin yoksulluk üzerindeki etkileri" adlı raporda, yoksulluk konusu mercek altına alındı. Kısa bir süre içinde DPT yayını olarak yayımlanması beklenen raporda, Türkiye'de yoksulluğun profiline de geniş yer veriliyor.



Eğitim düzeyi düşük



Çalışmaya göre Türkiye'de yoksul kesimin eğitim düzeyi de oldukça düşük. Bu kesimin yüzde 83,4'ü en fazla ilkokulu bitirebilirken lise ve üstü eğitim seviyesine sahip olanların yoksul kesim içindeki oranı yalnızca yüzde 5,1 düzeyinde kalıyor.



Türkiye'de yoksulların yüzde 53,9'u da kırsal kesimde yaşıyor. Bölgeler bazında ise yoksulların yüzde 20,7'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet ederken Batı Marmara ve Doğu Karadeniz'de yoksulluk nispeten düşük düzeyde bulunuyor.



Raporda yer alan saptamalara göre, yoksul olmak için mutlaka işsiz olmak gerekmiyor. Türkiye'de yoksul kesimdeki çalışma çağındaki nüfusun yüzde 47,7'si, yoksul olmayan kesimde ise yüzde 47'si çalışıyor. Yoksul kesimde 45 yaş ve üstü fertlerin yüzde 44'ü çalışırken yoksul olmayan kesimde bu oran yüzde 36'da kalıyor. Ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalışanlar, yoksul kesimde ciddi bir nüfusu kapsıyor.



TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞUN PROFİLİ



* Yoksul kesimde ortalama hanehalkı büyüklüğü 5.7 kişi.

* Yoksul nüfusun yüzde 39,4'ü 15 yaş altı.

* Lise ve üstü eğitim oranı yüzde 5.1

* Yüzde 53,9'u kırsal kesimde yaşıyor.

* Çalışma çağındaki nüfsun % 47,7'si çalışıyor.

* 45 yaş ve üstü fertlerin yüzde 44'ü çalışmaya devam ediyor.



