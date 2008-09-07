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Ekonomi

Yoksul ailelere yakacak yardımı

Dağıtımı planlanan 1 milyon 750 bin ton kömürün 705 bin tonu dağıtıldı. Bu yıl geçen yılkinden 276 bin ton daha fazla kömür dağıtılacak.

07 Eylül 2008 03:00

Bakanla Kurulu kararı ile son 5 yıldan bu yana yoksul ailelere yapılan kömür dağıtımının bu yıla ilişkin bölümüne yönelik sevkiyat çalışmaları sürdürülüyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle valiliklerden gelen talep çerçevesinde yardıma muhtaç ailelere toplam 705 bin ton kömür sevkiyatının dağıtım işlemi gerçekleştirildi. 14 ilde dağıtım programı tamamlanan kömür sevkiyatının Ekim ayı sonuna kadar 1 milyon ton düzeyine çıkması planlanıyor.

Dağıtımı tamamlanan iller

İllerin mevsimsel özellikler de dikkate alınarak Haziran ayından başlatılan kömür dağıtımı programı çerçevesinde Eylül ayı başına kadar 14 ilin kömür sevkiyat işlemi tamamlanmış oldu. Muş, Nevşehir, Niğde, Afyon, Bayburt, Bilecik, Erzincan, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kırıkkale, Uşak, Osmaniye ve Çankırı illeri ilk etap da kömür dağıtılan iller arasında yer aldı.

TKİ Genel Müdürlüğü bu yıl sonuna kadar 1 milyon 750 bin ton kömürün dağıtımını planlıyor.

TKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl aynı program çerçevesinde yardıma muhtaç ailelere 1 milyon 474 bin ton kömür sevkiyatını gerçekleştirmişti. Böylece program çerçevesinde bu yıl276 bin ton kömür daha fazla dağıtılmış olacak.

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