Yoksul aile kötü koktukları gerekçesiyle müzeden atıldı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orsay Müzesi'ni ziyaret eden yoksul ailenin, "kötü koktukları gerekçesiyle" müzeden atıldığı iddia edildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, yardımsever Matthieu takma adlı kişi, cumartesi günü yoksul bir aileyi Orsay Müzesi'ne götürmeye karar verdi.

Haberde, Matthieu'nun, önce yoksul çifti ve oğullarını müzenin restoranında öğle yemeğine götürdüğü, restoranda ailenin “hoş karşılandığı” belirtildi.

‘Diğer ziyaretçiler rahatsız oluyorlar'

Daha sonra, müzede Van Gogh'un eserlerinin sergilendiği salondan çıkarken bir koruma görevlisi, diğer ziyaretçilerin kokudan rahatsız olduklarını belirterek, ailenin ve Matthieu'nun müzeyi terk etmesini istedi.

Ailenin kimseyi rahatsız etmediğini ve müze yönetmeliğinde kovulmalarını gerektirecek bir madde olmadığını söylemesine rağmen, aile ve Matthieu, önce daha az ziyaretçinin bulunduğu bir salona, daha sonra da müze dışına götürüldü.

Güvenlik görevlileri açıklama yapmadı

Bir yardım kuruluşunda görevli olan Matthieu, kendilerini çevreleyen 4 güvenlik görevlisinden açıklama istedi ancak alamadı.

Müze yönetiminden Angelina Infanti, güvenlik görevlilerinin davranışını “beceriksizlik” olarak nitelendirerek, görevlilerin kırıcı sözleri ya da tartışma riskini önlemek için aileyi müzeden çıkardığını belirtti.

Matthieu ise, “Hijyen nedeniyle kovulduklarında ısrar eden güvenlik görevlilerinin dışında kimsenin kırıcı sözler sarf etmediğini” vurguladı.