Yoksa kasıt mı var ?

İngiliz Louis Hamilton başlayan yağmurda rakibi Kimi Raikonen'i geçmekle suçlanıyor. Yarış bitiminden neredeyse 2 saat sonra 3 yarış komiserinin kararıyla: Geçiş kurallara aykırı biçimde yapıldı....







Kurallarla ilgili en acı şey yoruma açıktırlar. Bir ya da başka bir yöne çekilebilirler. Futbolda ceza alanında bir oyuncunun eline topun değmesinin cezası nedir ? Kırmızı kart penaltı, sarı kart, endirek serbest vuruş yoksa ceza verilmez mi, sponuçta kasıt yoktu.



Doğal olarak herkes farklı bir açıdan bakar. Ancak birisi karar vermek zorundadır. Hakem, yöneticiler, kural bekçileri. Ve daima bir takım, bir sporcu kendisine kasıt görür. Kendisinin başkalarından faza yada daha ağır ceza aldığını savunur. İşte tam böyle bir durum şu anda Forumla 1'de gözetleniyor - ve dünkü karar bu görüşü pekiştirdi.



İngiliz Louis Hamilton başlayan yağmurda rakibi Kimi Raikonen'i geçmekle suçlanıyor. Yarış bitiminden neredeyse 2 saat sonra 3 yarış komiserinin kararıyla: Geçiş kurallara aykırı biçimde yapıldı. Pit'den geçme cezası veriliyor Hamilton'a, ancak yarış tamamlanmış oluğu için ceza 25 saniye cezaya cevriliyor. Böylece 1. kürsüsünden 3. lüğe düşüyour Hamilton, dünya şampiyonluğu yolundaki en yakın rakibi Massa galip ilan ediliyor. FIA'nın tahkim kurulu dün, bu karara itirazın mümkün olmadığına karar veriyor.



Spa daki yarıştan sonra Bild gazetesine "daha önceden'de Ferrari'nin FIA'dan torpilli olduğu tahmin ediliyordu" diye demeç veriyor Ferrari'nin efsanevi pilotu Niki Lauda. "Asla inanmazdım, ama herkes gördü, Televizyonlardan izledi Ferrari'ye nasıl itimas geçildiği".



Milyonlarca Euroların döndüğü Formula 1'de uzunca bir süredir kulislerde dönen bu söylentiniyi pekiştiren belgelerin sayısı artıyor, ancak hepsi yoruma açık. Faklı açıdan bakılınca hiç de bir itimas yok sadece kurallar uygulanıyor. Sadece bu sezonda McLaren ve iki şöförüne karşı tam yedi ceza verildi; çok yüksek bir sayı. Peki bütün bu cezalar doğru muydu? Tartışmalı, yorum ve bakış açısına bakar.



Sezonun 2. yarışı Malezya GP'sinde başlıyor cezalar. Kalifikasyon turlarında BMW-Pilotu Nick Heidfeld hızlı turundayken tasaruflu ve yavaş giden iki McLaren tarafından engellendiğinden şikayet etti. Aralarından geçebilmek için gidebildiği tek yol 0.2 saniye ve 4 sıra kaybına yol açtı. Hamilton ve Kovalainen 5er pozisyon geriye çekildi. Karar kabul edilebilir, hatta kural değişikliği ile sonuçlandı: Tasaruflu turlarda giden araçlar hızlı turlarından en fazla 10% daha yavaş gitme hakkına sahipler.



Kanada GP'si, sezonun 7. yarışında kırmızı ışıkta bekleyen Raikonnen'nin arabasına çarpıyor Hamilton. İki araçda yarışa devam edemiyor. FIA Hamilton'u bir sonraki yarış olan Fransa GP'sinde 10 sıra gerileme cezasına çarptırıyor.



Fransa GP'sinde Gümüşlere bir ceza daha geliyor. Kovalainen, Red-Bull takımı adına yarışan Mark Webber'i engellediği gerekçesi ile 5 posizyon geriye itiliyor. bu ceza Webber'in Kovalainen'i savunması ve sorun olmadan sonraki turlara kalmasına rağmen veriliyor.

Yarışın ilk turunda Hamilton, Vettel ile baş başa giderken pistten çıkıyor. Bu çıkıştan bir avantaj elde edip etmediği çok tartışılır. Ama genede Hamilton'a dur Kalk cezası veriliyor. Yarış komiserleri hariç herkesin ortak görüşü "bu cezayı vermezdik".

İlginçtir aynı yarışın 33. turunda Raikonnen'nin Ferrari'sinin egzostu kopuyor, sadece tek kablo ile tutuluyor. Kopması ve arakdan gelen arçlara çarpması tüm yarışcılar için ciddi bir tehlike ibraz ediyor. Raikonnen hiç bir engel konulmuyor ve kalan 37 turu rahatlıkla bitirebiliyor, ve Massa'nın ardından ikinci olarak Ferrari'nin çifte zafarini tamamlıyor. Çifte standart var mı sorusu akıllara geliyor...



Hamilton'nun şimdi kesinleşen cezasına ek olarka Kovalainen de bir ceza alıyor. Islak pistte Webber'i geçmeye çalışan Kovalainen kontrolünü kaybediyor, iki araç birbirine dokunuyor. Ceza: Pit den geçmek zorunda kalıyor Kovalainen.



FIA'nın tutumu hakkında sorulan soruya McLaren-Mercedes spor müdürü Norbert Haug "Söylentiler hakkında yorumda bulunmam, Formula 1'de aksi takdirde başka iş yapacak vaktim olmazdı" diyor. Gümüş rekli takımla FIA'nın arasının iyi olmadığı bilinen birşey. Geçen sene kesin kanıtların olmamasına rağmen 100 milyon dolarlık cezayı kabul eden ve ödeyen McLaren'a FIA başkanı Max Mosley'nin "aksi takdirde sizi Formula Sporlarından uzaklaştırırız" dediği söyleniyor.



Geçen Mayıs'ta Mosley'nin sex skanadlı ortaya çıkınca McLaren Mosley'den uzaklaşan ilk takım olmuştu, ve geri çekilmöesi gerektiğini en yüksek sesle savunanların başında geliyordu.



bunu göz önüne alırsak Hamilton'un cazasının iptali talebinin red edilmesi pek şaşırtmıyor. Kurallar yıoruma açık olabilir sonuçta. Bir yada bir başka yöne. Bu bilgilerle bu cezalarda kasıt aramamız, söylentilere inanmamız doğru olmaz, değil mi ?..



Ekim Engin / Tempo24