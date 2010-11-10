Yoksa bunu UFO mu yaptı?

T24 - ABD’nin California eyaleti semalarında görülen esrarengiz füze ülkede heyecan yarattı. Füzenin nereden atıldığı ve nereyi hedeflediği belirlenemedi.





Amerikan CBS News kanalının internet sitesinde yayınlanan füze görüntüleri halkta heyecan yaratırken, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon füzenin nereden ateşlendiğini ve kime ait olduğunu belirlemek için seferber oldu.

Ancak hem deniz, hem hava ve hem de kara kuvvetlerinden “füzeyi biz fırlatmadık" cevabı gelince herkesin kafası daha da karıştı.

Pentagon Sözcüsü Albay Dave Lapan, “Şu ana kadar Savunma Bakanlığı bünyesinde ulaşabildiğimiz hiç kimse füzenin kaynağının neresi olduğunu saptayamadı" dedi.

CBS helikopterinden çekilen görüntülerde, arkasında bir duman veya kristalleşmiş buhar izi bıraktığı sanılan cisim Güney California’daki LAX havaalanından havalanan bir uçağın çok yakınından geçerken görüntülendi.

Füze daha sonra Pasifik Okyanusu’nun 56 kilometre açıklarında gözden kayboldu.

