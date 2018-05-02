24 Haziran'da gidilecek erken seçimler için partiler vaatlerini sunmaya başladı. İktidar partisi AKP'de emeklilere bayram ikramiyesi vaadini sundu. Sözcü gazetesinin "Yoksa anketler kötü mü geliyor; 16 yıl, 30 bayram geçti, ne oldu da emekli aklınıza geldi" başlığıyla manşetinde yer alan haberde, CHP'nin 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde "emeklilere bayram birer maaş ikramiye" vaadi hatırlatıldı.

Hükmetin bayramda emeklilere 1000'er lira ikramiye verileciğini açıklamasının ardından CHP'nin 2015'teki seçim vaadi hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Karşılığı olmayan vaatler.. Kimin cebinden veriyorsun o parayı?" diye tepki gösterdiği belirtildi.

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Bekara karı boşamak kolay... Bunu yapsınlar oyumu CHP'ye veririm" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in ise "Gayri ciddi bir şeydir Bunun karşılığı nerede? Mümkün olmayan bir vaat" sözleri hatırlatıldı.