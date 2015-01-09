YÖK'e ilk kez başörtülü üye atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Doç.Dr. Zeliha Koçak Tufan'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof.Dr. Osman Öztürk'ün vefatı nedeniyle boşalan YÖK üyeliğine, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tufan'ın Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladığı bildirildi.

Zeliha Koçak Tufan kimdir?

1977 Wedel'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı; 2012 yılında doçentlik ünvanını aldı.

Hollanda Leiden Üniversitesi'nde moleküler yöntemler üzerinde çalıştı; Macaristan'da Szeged Üniversitesi'nde anaerob referans laboratuvarında ve Oxford Üniveristesi'nde kemik-eklem enfeksiyonları bölümünde observer olarak bulundu. Japonya Sağlık Bakanlığı ile ortak viral hemorajik ateşler- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi eğitimi üzerine proje yürüttü. Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde 50 civarında akademik yayını bulunmaktadır. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) ve Doctors WorldWide üyesidir. YBU Genç Yeryüzü Doktorları danışman hocasıdır. YBU Multidisipliner Araştırma Topluğu başkan yardımcısıdır. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Danışma Kurulu üyesidir.