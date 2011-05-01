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YÖK'E BİLDİRMEYECEKLER ANKARA (A.A)

01 Mayıs 2011 15:30

-YÖK'E BİLDİRMEYECEKLER ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu'nun, öğretim üyesi yetersiz fakültelere öğretim elemanı gönderilmesinde, rektörlerinin hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini YÖK'e bildirmelerine ilişkin hükmünü iptal etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.  Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme heyeti, Kanun'un, Yükseköğretim Kurulunca bu kanun kapsamındaki devlet yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yükseköğretim kurumlarından karşılanacağını hükme bağlayan 41. maddesinin ikinci cümlesindeki ''Üniversitelerin rektörleri Yükseköğretim Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna bildirirler'' ibaresini iptal etti.  Heyet, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.  -DAVA SÜRECİ- Türk Tabipleri Birliği, YÖK'ün, 26 Şubat 2009 tarihli ''öğretim üyelerinin rotasyonuna'' ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.  Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, söz konusu kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.  Dairenin kararında, ''2547 sayılı Yasanın 41. maddesi kapsamında, öğretim üyelerinin geçici olarak görevlendirilmelerinde ilgilinin rızasının alınmasının zorunlu olması ve idarenin bu görevlendirmeleri resen yapabileceği yönünde bir yetkisinin bulunmaması karşısında, öğretim üyelerinin resen geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin dava konusu işlemin, hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğu'' sonucuna varılmıştı. Davalı YÖK, bu karara itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istemiş ancak itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı reddetmişti. Kurul ayrıca, kararın dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı almıştı.

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