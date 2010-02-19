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YÖK yeni katsayı düzenlemesi için tarih verdi

Özcan, Danıştay’ın YÖK’ün itirazını reddetmesinin ardından yeni düzenlemeyi 18 Mart’ta açıklayacaklarını bildirdi.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay’ın YÖK’ün itirazını reddetmesinin ardından yeni düzenlemeyi 18 Mart’ta açıklayacaklarını bildirdi.

Prof. Özcan, Gaziantep’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda bir gazetecinin “Katsayı sorununu nasıl çözeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ayın 4’ünde bir komisyon kuracağız. Mart ayının 18’ine kadar çalışmalarını yapacak. 18’inde açıklayacağımız yeni şeyler olacak. Katsayı sorununu böyle çözeceğiz işte. Gayet iyi bir yere geldik. Danıştay, 14’e karşı 15’le reddetti. 14 üyeyi ikna ettiğimizi düşünüyorum. Bu seferki açıklamalarımız tatminkardı. 10 teknik açıklama vardı. Zannediyorum, bir daha ki sefere tamamen ikna olacaklar. Böyle bir sorun kalmayacak.”

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