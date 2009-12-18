YÖK yeni formülü açıkladı

T24 - YÖK Genel Kurulu, üniversite giriş sınavında adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0.15, alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde 0.13 katsayı ile çarpılmasını kararlaştırdı.



YÖK Genel Kurulu, 2010'dan itibaren uygulanacak yeni sınav sisteminde sınavın birinci ve ikinci aşamalarında her puan türünde Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların, üniversite yerleştirme puanları hesaplanırken Ağırlık Ortaöğretim Başarı Puanı'nın tercih edecekleri tüm programlar için alan içi katsayı değerinin (0.15) kullanılmasını kararlaştırdı.

YÖK Genel Kurulu, 2010 yılından itibaren uygulanacak yeni sınav sisteminde, baraj puanlarını önlisans ve açıköğretim programları için en az 140, lisans programları tercih edilebilmesi için en az 180 puan olarak belirledi.

