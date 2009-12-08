YÖK yeni formül arayışında

T24- Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu, daha önce 0.3 ve 0.8 olarak uygulanan farklı katsayı sistemine dönüş olmayacağını açıkladı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:









Yükseköğretim Kurulu, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin alacağı yeni kararlarında da 2547 sayılı kanunun 45. maddesi çerçevesinde merkezi sınavla ölçülen kişisel başarıyı esas alacağını kamuoyuna saygıyla duyurur.''