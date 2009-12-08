YÖK yeni formül arayışında

T24- Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu, daha önce 0.3 ve 0.8 olarak uygulanan farklı katsayı sistemine dönüş olmayacağını açıkladı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
Açıklamada, YÖK Genel Kurulu'nun, Danıştay 8. Dairesi'nin, kurulun 21 Temmuz 2009 tarih ve 14 sayılı kararının 3, 4. ve 5. maddeleriyle ilgili olarak verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine bugün toplandığı belirtilerek, toplantıda bu kararın gerekçeleri ve bundan sonra izlenecek yöntem üzerinde müzakerelerde bulunulduğu bildirildi.
Yükseköğretime girişe ilişkin olarak oluşturulan ve birçok yenilik getiren ''yeni sistemin temel unsurları üzerinde hukuki yönden bir tartışmanın bulunmadığı'' ifade edilen açıklamada, ''Yürütmesi durdurulan kararlar yerleştirme puanlarının hesaplanmasına yönelik 3, 4. ve 5. maddelere ilişkindir. Ancak, 1998 yılında başlatılan ve yapılan değişikliklerle en son olarak 2009 yılında kullanılan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı'nın hesaplanmasındaki 0,3-0,8 şeklindeki farklı katsayı uygulamasına geri dönüş artık söz konusu değildir'' denildi.
YENİ DÜZENLEME YAPILACAK
Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genel Kurul'da yapılan değerlendirmeler sonucunda, sınav takviminin aksamaması ve öğrenciler ile ailelerinin yargı kararı sonucunda içine düştükleri belirsizlik ortamına son vermek için, 17 Aralık'ta yapılacak olan Genel Kurul toplantısında yürütmesi durdurulan söz konusu maddeler yerine yeni bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin alacağı yeni kararlarında da 2547 sayılı kanunun 45. maddesi çerçevesinde merkezi sınavla ölçülen kişisel başarıyı esas alacağını kamuoyuna saygıyla duyurur.''