"YÖK üyesi nefret suçu işledi; görevine devam etmesi mümkün değil"

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, YÖK üyeliğine atanan Hayati Develi ”Kötü ayin yapan Kızılbaşlar, Allah onları kıyamete kadar aşağılık ve adi etsin” dediği kitabına dikkat çekti ve “Bu, nefret suçudur. Anayasa suçu işlemiştir. Anayasa işleyen bir YÖK üyesinin görevi sürdürmesi mümkün değildir" dedi. Savcılığa suç duyurusında bulunacaklarını söyleyen Doğan, Develi'nin YÖK üyeliğinden alınmasını ya da istifa ettirilmesini istedi.

Doğan konuyu TBMM’de basın toplantısında ve Genel Kurul’da ayrı ayrı gündeme getirdi. Doğan'ın açıklamaları şöyle:

“26 Şubat 2016 tarihinde YÖK üyeliğine atanan Hayati Develi'nin yayımladığı bir kitap var -Eylül 2011 baskısında- kitabın adı "Osmanlı Türkçesi Kılavuzu." Bu kitabın 205'inci sayfasında "Dualar ve Beddualar" başlığı adı altındaki bir madde altında -aslında bunu hak etmiyorsunuz vekiller olarak, aslında bu sözcükleri bile ağzıma almak, çok önemli bir yerde bunları ağzıma almak istemiyorum ama yine de bunu sizin bilgilerinize sunmak istiyorum- diyor ki: "Kötü ayin yapan Kızılbaşlar, Allah onları kıyamete kadar aşağılık ve adi etsin." Bu çağda, böyle bir sözüm ona bir akademisyenin kaleme aldığı Beddualar ve Dualar… Kimden aktarırsa aktarsın, bir kitapta yer alabilecek bir husus değildir bu aslında. Burada sözüm ona o akademisyen nefret suçu işlemiştir. Bunun derhâl YÖK üyeliğinden alınması ve burada savcıları da göreve çağırıyorum, bu nefret suçu işleyen hakkında işlemin yapılmasını istiyorum.”