YÖK üniversitelere 'otistik Buğra' kontenjanı açıyor!

T24



Bu sınavla barajı geçemez



Müzik yeteneğiyle şaşırttı

Bodrum’da düzenlenen Klasik Müzik Festivali çerçevesinde eğitim alan otistik Buğra Çankır, iki kez liseyi okumak üzere konservatuvarı kazandığı halde kabul edilmeyince, hayalini üniversiteye ertelemişti. Ancak mevcut sınav sistemi onun üniversiteye girişine de izin vermiyordu ve Çankır’ın ailesi bu duruma isyan etti. Buğra’nın durumu medyada yer bulunca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, konuyu incelemeye aldı. YÖK, Buğra’nın babası Kemal Çankır’la da iletişime geçti.YÖK’ün Buğra Çankır’ın yaşadığı engellerle tanışması, yetenekli engellilerin sorunlarıyla da yüzleşilmesini sağladı. Baba Çankır, YÖK yetkilileriyle yaptığı görüşmede, oğlunun yeteneğine rağmen, otistik olması nedeniyle Hacettepe ve Çukurova Üniversiteleri bünyesindeki devlet konservatuvarlarının lise kısmına kabul edilmediğini anlattı. Buğra’nın Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi son sınıfında kaynaştırmalı eğitim kapsamında öğrenci olduğunu anlatan baba Çankır, oğlunun sınıf arkadaşları gibi yükseköğretimde yeteneğini geliştirme yolunun açık olmadığını hatırlattı.Buğra’nın üniversite sınavında barajı aşamayacağını anlatan Kemal Çankır, çözüm için yardım istedi.Baba Çankır, Buğra’nın konservatuvarda okuyabilmesi için üniversite sınavında baraj puanını geçmesi gerektiğini ancak sınavın otistik çocukların ölçme ve değerlendirmesi için uygun olmadığını söyledi. Çankır, “Buğra’nın İngiliz Kraliyet Müzik Okulları’ndan aldığı sertifikaları, lise diplomasına eklenerek, üniversite sınavından muaf tutulabilir” dedi.YÖK yetkilileri de yetenekli otistik çocukların yükseköğretime geçişlerindeki engelleri kaldırma sözü verdi. Engelli çocukların üniversiteye geçişlerine ilişkin bir çalışma yürüten YÖK, otistik çocuklar için de ayrı bir üniversiteye giriş sınavını gündemine aldı. Özel yetenekle öğrenci alan bölümlerde engelli adaylara pozitif ayrımcılık da öngörülüyor. YÖK, gelecek yıldan itibaren özel yetenekle öğrenci alan bölümlere engelli kontenjanı getirmeyi planlıyor. Bu öğrencilere başarılarını çeşitli rapor ve ödüllerle ispatlamaları durumunda mülakatsız giriş imkânı sağlanması gündemde.Bodrum 8. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında devlet sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve dünyaca ünlü piyanistlerin eğittiği 12 öğrenci arasında yer alan 17 yaşındaki otistik Buğra Çankır müzik yeteneğiyle şaşırtmıştı. Gülsin Onay, “Buğra gerçekten çok ender rastlanan bir yetenek. Piyano çalışından ve müzik kulağından gerçekten çok etkilendim. Buğra’nın mutlaka eğitimine devam etmesinden yanayım” demişti.