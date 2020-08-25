YÖK'ten Artuklu Üniversitesi'ne yolsuzluk ve keyfi atama iddialarına ilişkin gizli soruşturma

YÖK, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ihalelere fesat karıştırma, yolsuzluk ve usulsüz işlemler ile keyfi atamala iddialarına ilişkin gizli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rektörlük konutu kiralanması ve rektörün aile bireylerine araç tahsis edildiği iddiaları da bulunuyor.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektör Ahmet Ağırakça ve mevcut Rektör İbrahim Özcoşar, dönemini içeren 22 Ağustos 2019 tarihleri öncesi ve sonrasına ilişkin soruşturma başlattı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, soruşturmanın ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, usulsüz işlemler, ihtiyaçtan fazla genel sekreter ataması yapılması, Rektör ve Dekanların eşlerine usulsüz şekilde araç tahsisi yapılması ve keyfi atamalara ilişkin başlatıldığı öğrenildi.

Müfettiş incelemesinin ardından istifalar

YÖK Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği’nin 17’nci Maddesi kapsamında “gizli” başlatılan soruşturma çerçevesinde Artuklu Üniversitesi’ne Nisan 2020’de müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Ancak Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle müfettişlerin incelemesi ileri bir tarihe ertelenirken, müfettişlerin Ağustos ayı içinde kente geldikleri öğrenildi.

Müfettiş incelemesiyle birlikte üniversite yönetiminde de hareketlik yaşanırken, soruşturma kapsamında Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Sağlık Birimler Daire Başkanı Dr. Canan Eren Dağlı geçtiğimiz günlerde istifa etti.

Yönetimden 17 başlıkta bilgi ve belge istendi

Devam eden soruşturmaya dair bilgilere ulaşılırken, soruşturma kapsamında üniversite yönetiminden 17 başlıkta belgelerin YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi istendi. Bu kapsamda üniversite yönetiminden Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrolarıyla ilgili bilgiler istendi.

Rektörün ailesine konut ve araç tahsis edildi iddiası

Soruşturma kapsamında Artuklu Üniversitesi ile ilgili fazla Genel Sekreter Yardımcısı atamasının yapıldığı, Dekan ve Müdürlerin atamalarının yapılış şekli soruldu.

YÖK, üniversite hakkında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ve İç Hizmetler Müdürlüğünde ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle soruşturma yapılıp yapılmadığı, görevden istifa eden Genel Sekreter Mustafa Öztürk hakkında ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin bilgilerin de temin edilmesini istedi. Ayrıca İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan alımlarla ilgili de soruşturma başlatılırken, rektör konutu kiralanması ile üniversite adına kiralanan araçların rektörün aile bireylerine tahsis edilmesinin de soruşturma gerekçesi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kantin ve derslik ikmal ihaleleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Üniversite dolabında kurşunlar bulundu

Soruşturmanın Edebiyat Fakültesi’ni de kapsadığı öğrenilirken, Edebiyat Fakültesi’nin personel giyinme dolabında bulunan silah mermilerine ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatılmasına karşın idari inceleme başlatılmaması yönünden de üniversite hakkında suçlamalar olduğu öğrenildi.