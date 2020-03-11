YÖK'ten acil Koronavirüs toplantısı; 207 rektör Ankara'da bir araya gelecek

YÖK Başkanlığı, 207 üniversite rektörünü Koronavirüs'le ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasının ardından YÖK harekete geçti. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre üniversitelerin tamamında ne yapılacağı akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurmuştu. Bahçeşehir Koleji ve üniversitesi de eğitime online olarak devam etme kararı aldı.