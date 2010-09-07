-YÖK ÖNÜNDE "KPSS İPTAL EDİLMESİN" EYLEMİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Ankara'da KPSS'de başarı gösteren adaylardan oluşan bir grup, internet siteleri üzerinden örgütlenerek sınavın iptal edilmemesi için YÖK önünde oturma eylemi yaptı. ''KPSS'ye yönelik iddialar ve sınavın iptali taleplerine'' karşı internet üzerinden haberleşerek bir araya gelen, çeşitli illerden ''Bizi de duy hareketi'' üyesi gençler, YÖK'ün personel giriş kapısı önünde toplandı. Bazı gençlerin aileleri de eyleme katılarak çocuklarına destek verdi. ''KPSS'yi iptal, bizi mağdur etme'', ''Mağdura değil kopyacıyı cezalandır'', ''İptal dürüst adaylara cezadır'', ''Gece gündüz çalıştık hak ettik aldık'' yazılı dövizler taşıyan eylemciler, ''KPSS iptal edilemez'', ''ÖSYM hatanı bize ödetme'', ''Kopya değil alın teri'' şeklinde slogan attılar. Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olduğunu belirten İnan Şarman, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, KPSS'nin iptal edilmesi durumunda kopyacılar yerine başarılı adayların cezalandırılacağını ifade etti. Şarman, ''ÖSYM'nin yaptığı hataların cezasını senelerce aylarca emek veren adaylar çekince siz buna adalet diyebilecek misiniz? ÖSYM ile ilgili iddialar doğruysa ve KPSS şaibeli ise yapılan tüm sınavlar şaibeli sayılmayacak mı? Sınavdan sonra askere giden on binlerce adayın mağduriyetinin hesabını kim verecek?'' diye konuştu. Şarman, sınavın iptal edilmesi durumunda tüm hukuki yolları kullanarak haklarını arayacaklarını bildirdi. Açıklamanın ardından gruptakiler oturma eylemi yaptı. Polisin ''dağılın'' uyarısı üzerine gençler, bir süre daha devam ettikleri eylemi sonlandırdı.