YÖK onayladı; Fenerbahçe Üniversitesi kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ''Fenerbahçe Üniversitesi''nin kurulmasına ilişkin yapılan başvuruyu kabul etti. YÖK'ten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın İstanbul’da Fenerbahçe Üniversitesi kurulmasına ilişkin teklifinin kabul edildiği bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın İstanbul’da “Fenerbahçe Üniversitesi” kurulmasına ilişkin teklifi, adı geçen vakıf yetkililerinin Yükseköğretim Genel Kurulu'nda yaptıkları sunum sonrasında uygun bulunarak kabul edilmiştir. Üniversitenin kuruluş kanunu TBMM Genel Kurul’dan geçtikten sonra Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip tüzel kişilik kazanacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak, aldığımız kararın Yükseköğretimimiz, Fenerbahçe Kulübü camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, ayrıca bugün UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı'na da başarılar dileriz.

Üniversite, Fenerbahçe Koleji’nin arazisinin bulunduğu Kayışdağı'nda kurulacak.