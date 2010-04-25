YÖK öğrencileri araştırıyormuş

T24 - YÖK’ün ‘bölücü faaliyetleri engellemek’ gerekçesiyle üniversitelere gizli kodlu eylem planı gönderip öğrenciler hakkında bilgi istediği ortaya çıktı.



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite rektörlerine gönderdiği "gizli" ibareli yazıda, "bölücü faaliyetler ile terör örgütü ve destekçilerini tesirsiz hale getirmek için akademik çalışmalar yapılmasını" talep etti.



Birgün gazetesinde yayımlanan habere göre YÖK, 17 Mart 2010 tarihinde bütün üniversitelere "Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı" yazısı gönderdi. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç imzasıyla üniversite rektörlerine gönderilen yazıda şöyle deniyor: "Bölücü faaliyetler ile terör örgütü ve destekçilerini tesirsiz hale getirmek, meşruiyet kazanmalarını önlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki etkilerini ortadan kaldırmak ve bu konudaki ortak mücadeleyi tüm kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürmek amacıyla; Ek'te sunulan konular ve takvim kapsamında üniversitelerimizce yapılan veya yapılması planlanan akademik faaliyetlere ilişkin bilgilerin başkanlığımıza bildirilmesi önem arz etmektedir."





İşte YÖK bunları istedi



»“Bölücü faaliyetleri engellemek amacıyla" üniversitelerden yapılması istenen akademik çalışmaların hangi konularda olacağı da yazının ekinde maddeler halinde sıralanıyor:



» “Özellikle Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde yasal ve idari konuların terör örgütü yandaşları tarafından istismar edilmesini önlemek amacıyla, üniversitelerce bilimsel araştırmalar yapılması, toplumsal dayanışmayı arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi



» Bölge üniversitelerinde görev yapacak akademisyenlerin seçimi, atanması, görevden alınması, terfi ve özlük işlemleri kanun ve mevzuat çerçevesinde yapılmaya devam edilecek, bölgedeki üniversitelerde uygun sayı ve nitelikte akademisyen ve idari personel görevlendirilmesinin sağlanması, bölge gençlerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımının özendirilerek diğer illerdeki tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlenmesinin sağlanması



» Yurtdışına devlet bursu ile gidecek kamu görevlilerinin terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerine ilişkin olarak bilgilendirilmeleri, özellikle yıkıcı ve bölücü örgütlerin ülkemizin göç alan illerindeki varoşlarda yaşayan vatandaşlarını istismar etmelerini önlemek maksadıyla, üniversitelerce alan araştırmalarının ve konuya yönelik çalışmaların yapılması, bu tip projelerin desteklenmesi, Nevruz etkinliklerinin istismara yol açılmadan yerine getirilmesi."





'Milli menfaatleri' araştırıyorlarmış



Taraf'a konuşan bir YÖK yetkilisi, üniversitelere gönderilen yazıların rutin olduğunu savunurken, bu yazıların akademik çalışmaları teşvik ettiğini söyledi. YÖK'ün görev tanımında, yüksek öğretimin planlanması ve denetlenmesinin yanında ulusal bilincin oluşmasında da rolü olduğunu vurgulayan YÖK üyesi, istenen akademik çalışmaların milli menfaatlere yönelik araştırmalar olarak anlaşılması gerektiğini söyledi.







