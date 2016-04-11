YÖK, mülteci akademisyenlerle üniversiteleri buluşturmayı hedefliyor

YÖK, savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye göç eden yabancı akademisyenler için yeni bir web tabanlı projeyi hayata geçiriyor. Yabancı Akademisyen Bilgi Sistemi (YABSİS) adı verilen portal ile Türkiye’de çalışmak isteyen akademisyenlerle, üniversite ve araştırma merkezlerinin buluşturulması hedefleniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YÖK Akademik ve YÖK Program Atlası gibi veri tabanlı yeni bir proje olan Yabancı Akademisyen Bilgi Sistemi‘ni (YABSİS) hayata geçiriyor. YÖK, bu proje ile Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Türkiye’de üniversiteler, araştırma merkezlerinde isteyen akademisyen ve araştırmacıların bilgilerinin tek bir noktada toplanacağı, güncelleneceği web tabanlı bir uygulamayı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uygulamada yabancı akademisyenlerle ilgili olarak kişisel, eğitim durumu, iş tecrübesi, akademik yayınlar, yabancı dil, çalışmak istediği iş ve üniversite tercihi bilgileri yer alacak.

Bilgiler tek noktada toplanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette projenin detaylarını anlattı. Prof. Dr. Saraç, “Bu proje de yeni YÖK’ün ülkemizin akademik ve bilim hayatı için hizmete sunduğu YÖK Akademik ve YÖK Program Atlası gibi veri tabanlı yeni bir proje ve yine bir ilk. Yeni ve yenilikçi YÖK olarak sunduğumuz bu hizmetin yükseköğretimimizin bölgesel bir cazibe merkezi halini alması yolunda attığımız adımlarla hız kazandıracağını umuyoruz” diye konuştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Türk ve Suriyeli akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr .Yekta Saraç, projenin neden hayata geçirildiğini, “Başbakanlığımızla işbirliği yapılarak ülkemize göç etmek zorunda kalan ve Türkiye’de üniversiteler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarda çalışmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların bilgilerinin tek bir noktadan toplanacağı, güncelleneceği web tabanlı bir uygulama geliştirildi. Uygulamaya https://cv.yok.gov.tr/ adresinden erişilebilecek. Uygulama ile savaş gibi olumsuz nedenlerle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan akademisyen ve araştırmacıların veri tabanını oluşturmak, sürekli olarak güncellemek ve ihtiyaç halinde mesleklerini ülkemizdeki ilgili mevzuat çerçevesinde icra etmelerine imkân sağlamak amaçlandı” sözleriyle açıkladı.

Zamanla tüm yabancı akademisyenleri kapsayacak

Başlangıçta savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı ülkelerin akademisyen ve araştırmacıları için kurgulanan YABSİS yurtdışından Türkiye’ye gelmek isteyen bütün yabancı akademisyen ve araştırmacılara yönelik olarak genişletilecek. Akademisyenlerle ilgili toplanan bilgiler tasnif edilerek üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurumlara iletilecek. Bu kurumlar, ihtiyaçları halinde portala müracaat eden akademisyen ve araştırmacılar ile, onların iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçecek. Sisteme e-posta adresi ve cep telefonu numarası kullanılarak girilecek. Cep telefonuna gelen mesajın kaydedilmesi sonrasında bilgi girişi yapılabilecek.