YÖK, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü 'yanlışlıkla' kapatmış

Geçen günlerde öğrenci alınmayacağının duyurulduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 'yanlışlıkla' kapatıldığı öğrenildi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven 'kapatılması' şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır” denildi.

Rektör yardımcısı açıklama yapmış, "birleştirilecek" demişti

Diğer yandan, Marmara Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, sözcü’ye konuşmuş, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesimüzik bölümünün birleştirildiğini söyleşmişti. Bir üniversitede iki aynı bölüm olmasının doğru olmadığını anlatan Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümü’nde okuyan öğrencilerin eğitimlerine aynı şekilde devam edeceğini, yeni öğrenci alınmayacağını, Atatürk Eğitim Fakültesi müzik Bölümü’nün ise kontenjanının artırılacağını kaydetmişti.