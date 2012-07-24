YÖK: LSY'de baraj puanı 165'e düşürülmeyecek

YÖK'ün Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) barajı geçen öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle baraj puanını 180'den 165’e düşürüleceği iddia edildi. YÖK iddialar üzerine yaptığı açıklamada "baraj puanını düşürmek gündemimizde yok" dedi.

Hürriyet'in haberine göre YÖK, LYS’de, tercih yapmak için gerekli olan 180 baraj puanını 165’e düşürmeyi gündemine aldı. Baraj puanının düşmesiyle üniversitelerde boş kontenjan kalmayacak. Sınavı geçerli sayılan yaklaşık 2 milyon genci ilgilendiren bu çözüm, önümüzdeki günlerde toplanacak YÖK Genel Kurulu’nda değerlendirilecek. Üniversite sınav sonuçlarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya sunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bu durumun, geçen yıl uygulanan katsayı hesabının kaldırılmasından kaynaklandığını belirterek, bu nedenle çok sayıda kontenjan açığının ortaya çıkacağını bildirdi. Geçen yıllarda katsayılar 0.15’e çarpılırken bu sene tüm öğrencilerinki 0.12 ile çarpıldı. Böylelikle genelde adayların puanında yaklaşık 15 puanlık düşüş meydana geldi. Çetinsaya, önümüzdeki günlerde Genel Kurul’u toplayarak baraj puanının 180’den 165’e indirilmesini gündeme alacak.

Kontenjan sorunu bitecek

Eski ÖSYM Yürütme Kurulu üyesi de olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, “Toplam puan 575 iken 560’a düştü. Yani puanlarda diğer etkilerden bağımsız olarak 15 puan geriledi. Bu çerçevede YÖK’ün tercihte taban puanlarını 180 yerine 165’e çekmesi son derece rasyonel olacaktır. Böylelikle üniversitelerin boş kontenjan sorunu bitecek” dedi.

ÖSYM: Yanlış hesaplamadık

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıklamasıyla çok sayıda öğrencinin 180 barajının altında kaldığı ortaya çıktı. Bu düşüşün nedenleri eğitim uzmanlarınca tartışılırken, “Puanların yanlış hesaplandığı” iddiaları da gündeme geldi. ÖSYM, dün yaptığı yazılı açıklama ile iddiaları yalanladı. İddialar üzerine sınav sonuçlarının tekrar incelendiği, inceleme sonucunda puan ve başarı sırası hesaplamalarında herhangi bir hata bulunmadığı bildirildi.

Uzmanlar: Hesaplama hatalı

- Salim Ünsal / Kültür Dershanesi Rehberlik Koordinatörü 5 oturumda yapılan LYS’nin iki veya üç oturumuna katılan adayların puanlarında hata var. Taban puan farkı hesaplamaya katılmadı. Sıfır net yapılmasına rağmen alınabilecek yaklaşık 80-120 arası taban puanını sadece girilen testlerin ana puan türünde uyguladı. Diğer puan türlerinde hesaba katması unutuldu. Sınavın iptalini gerektiren bir durum yok. Ama tüm puan türlerinin yeniden hesaplanması gerekiyor. Yeni hesaba göre tüm adayların sıralamaları değişecek. Sorunsuz puan türleri gerileyecek, sorunlu puan türleri ise ilerleyecek. YGS ve Dil Puanları hariç her puan türü durumdan etkilenecek. Önceki yıllara baktığımızda sınavda barajı geçenlerin sayısı, sınava girenlerin yüzde 75-80’iydi. Bu yıl adayların yüzde 51’i barajı geçemedi. Bir hatanın olduğu çok net.

- Celil Vardar / Final Dergisi Dershanesi Rehberlik Koordinatörü Kılavuzun uygulanmasında hata var. Durumun bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor. ÖSYM’de durumun farkında. Puanlar yeniden hesaplanırsa barajı geçen öğrenci sayısında da artış olacak. - Gönül Koca- Şebnem Arat

ÖSYM, METEKSAN'ı bırakıyor

ÖSYM, 2010 yılındaki KPSS’deki kopya skandalının ardından üniversite sınavı ve son olarak 2012 KPSS’de soruların çalındığı iddiasıyla güvenilirliği tartışılır hale gelen, soruların basıldığı matbaa METEKSAN’la anlaşmasına son verecek. KPSS’ye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma sürerken, önceki gün de İzmir Başsavcılığı, 2012 KPSS sorularının çalındığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. ÖSYM, kendi kitapçıklarını basmak için şirket kuracak. Sınav sorularının daha önceden verildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını önlemek için sınav sorularını hazırlayan heyette görev alanlar gizli tutulacak.

2 milyon 313 bin çocuk okula yerleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullara kayıt işlemlerini, ulusal adres veri tabanındaki bilgilerle tamamladı. Mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan, toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuk ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirildi. Veliler çocuklarının hangi ilkokula kaydedildiğini “http://www.meb.gov.tr” internet yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi’nden öğrenebilecek.

LYS'den açıklama

YÖK, "LYS'de baraj puanının 180'den 165'e düşürüleceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, baraj puanının düşürülmesi konusunun Yükseköğretim Genel Kurulu'nun gündeminde yer almadığını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "LYS'de baraj puanının 180'den 165'e düşürüleceği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Üniversite tercih işlemlerinin adaylar tarafından yapılmaya başlandığı bir dönemde çıkan bu haberlerin son derece manidar olduğunun ifade edildiği açıklamada, adayların yanlış bilgilendirilmemesi adına açıklama yapılması gereğinin duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kaynağı belli olmayan ve söylenti şeklinde yayılanhaberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtir, baraj puanının düşürülmesi konusunun Yükseköğretim Genel Kurulu'nun gündeminde yer almadığını adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.