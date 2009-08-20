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YÖK: Kürtçe eğiitimde daha fazlasını verebiliriz

YÖK Başkanı Özcan, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Kürtçe eğitim için başvurduğunu belirterek, "Bizden bölüm istediler, enstitü de verebiliriz" dedi

20 Ağustos 2009 03:00

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin YÖK'e Kürtçe eğitim verilebilmesi için bölüm açılması konusunda başvurduğunu belirterek, "Bizden bölüm istediler, isterlerse enstitü de verebiliriz" dedi.

YÖK Başkanı Özcan, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) Rektör Prof. Dr. Gökay Yıldız'ı ziyaret etti.

Özcan, bir gazetecinin, Kürtçe eğitim vermek için üniversitelerden kendilerine istek gelip gelmediğini sorması üzerine, böyle bir talebin Mardin Artuklu Üniversitesi'nden geldiğini söyledi.

YÖK'te bu konuyla eğitim komisyonunun ilgilendiğini kaydeden Özcan, konuya olumlu baktıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Özcan, "Bu konuda Mardin Artuklu Üniversitesi'nden başvuru yapıldı. Başvuruya olumlu bakıyoruz hatta Kürtçe eğitim konusunda istenilenden fazlasını bile verebiliriz. Bizden bölüm istediler, isterlerse enstitü de verebiliriz" dedi.

YÖK Başkanı Özcan, başka bir soru üzerine, öğretmen yetiştiren fakültelerde öğrencilerin pedagojik formasyonunu daha okulda okurken almaları için YÖK'te çalışma yapıldığını bildirdi.

Kendisinin zamanında öğrencilerin okurken formasyon aldığını belirten Prof. Dr. Özcan, yakında eski sisteme dönüleceğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, tıp fakültesi öğrencileriyle yapılan anket sonucuna göre, öğrencilerin kendi ailelerini sınıf arkadaşlarına emanet edemeyeceğine yönelik açıklaması hatırlatılan Prof. Dr. Özcan, bazı okullar için zaman zaman bu tür eleştiriler aldıklarına değindi.

Öğrencinin eğitim sistemine yönelik eleştirileri üzerine konuya daha fazla yoğunlaştıklarını ifade eden Özcan, "Tabii tıp fakültelerinde diğer bölümlere göre part time çalışma daha fazla. Ancak o olaydan sonra rektörlerimizden rica ettim. Okula ayrılacak zamanlara daha fazla dikkat edilmesini istedik. Zaten tam gün yasası da çıkarılınca bu konu tamamen ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

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