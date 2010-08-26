YÖK: KPSS'de kopya ihtimali ağır basıyor

T24



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ÖSYM tarafından yapılan 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı etrafında son günlerde kamuoyuna yansıyan söylenti ve iddialara el attı. Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Denetleme Kurulu'na 2010 KPSS ile ilgili söylenti ve iddiaları araştırmaları için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ÖSYM konusu, "Türkiye'de Yükseköğretim" genel başlığı altında yürütülmekte olan çalışma kapsamında bir süredir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun gündeminde olduğuna işaret edilerek, "Bu bağlamda, ÖSYM'nin, hukuki statüsü, örgüt ve personel yapısı ve sınav uygulamalarını ele alan bir denetleme çalışması tamamlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2010 KPSS ile ilgili olarak ortaya atılmış olan söylenti ve iddiaların da söz konusu çalışmanın kapsamına dahil edilmesi talimatını vermişlerdir."

Gelmeme hakları var

Gözler bu zikzaklarda



Atamalara devam

Şimdilik tek ‘kaybeden’ o...

Soruların veya yanıtların sızdırıldığı’ iddiası, resmi kurumlarca araştırıldıkça güçleniyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;YÖK Denetleme Kurumu, devlette işe girmek isteyen yüz binlerce kişinin kaderini yakından ilgilendiren sınavla ilgili ilk denetlemesinde, “Sorular sızdırılmış olabilir” kanaatine vardı.Bu kesin bir sonuç değil. Ama incelemenin derinleştirilmesini gerektiriyor. YÖK Denetleme Kurulu, illerdeki ÖSYM yetkilileriyle görüşmeler yapacak. Denetleme Kurulu, kanaatini bugün yapılacak YÖK Genel Kurulu’na da sunacak. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da konuyu derinlemesine inceliyor. Araştırma için sınavda yüksek puan alanların da YÖK’e davet edilmesi bekleniyor.İddialarla ilgili bir çalışma da adli boyutuyla sürüyor. Tüm gözlerin çevrildiği, Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Şadan Sakınan, savcılığa iletilen suç duyurularına ilişkin dilekçeler üzerinden çalışmaya başladı.KPSS iddiaları nedeniyle önceki gün ÖSYM’ye giden YÖK Denetleme Kurulu, dün de merkezdeki çalışmalarını sürdürdü. Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak başkanlığında soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını inceleyen kurul üyelerinin ilk kanaati, ‘Sorular sızdırılmış olabilir’ yönünde. ‘Soruların sızdırıldığı’ görüşünün ağır basması nedeniyle, araştırmanın derinleştirilmesine karar verilirken, bu kapsamda illerdeki ÖSYM yetkilileriyle de görüşmeler yapılması planlanıyor.Denetleme Kurulu’nun sürdürdüğü incelemelerin bir iki gün içerisinde tamamlanması beklenirken, bugün yapılacak YÖK Genel Kurulu’nda da konunun gündeme geleceği belirtiliyor.YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak’ın Genel Kurul toplantısına çağrılacağı ve görüşlerine başvurulacağı aktarılıyor. İddialarda adı geçen yüksek puanlı adayların da YÖK’e davet edileceği öğrenildi.YÖK’ün KPSS adaylarını yasal olarak çağırma yetkisi bulunmadığını belirten yetkililer, “Biz davet edeceğiz, gelirlerse iddiaları kendilerine iletip görüşlerini alacağız. Gelmeme hakları da var. O zaman elimizden bir şey gelmez” açıklamasında bulundu.Denetleme Kurulu üyeleri, sınav sırası ve sonrasında usulsuz bir işlem yapılmadığı kanaatine vardı. Bu nedenle üyeler sınav öncesinde neler olduğuna yoğunlaştı. ÖSYM kaynakları da “Konuyu araştıranlar, ‘Sınav öncesinde hiçbir sızdırma yapılmamıştır’ diyemiyor” görüşünü paylaştı.YÖK Denetleme Kurulu ÖSYM personelinin ifadesini alacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın ise görüşüne başvurulacağı öğrenildi.YÖK yetkilileri, “Sorular sızdırıldıysa, sızdıranlar hakkında her türlü yasal işlem yapılacak. Ancak biriki kişi yüzünden kurumun güvenilirliliğinin zedelenmesi çok üzücü. Çünkü ÖSYM çok önemli, güvenilir olması gereken bir kurum. ÖSYM, tüm devlet kurumlarına, üniversitelere girişlerde önemli bir role sahip. Bu kuruma ‘güvensizlik’ tüm toplumda bir kaos yaratır” görüşünü dile getirdi.Konuyu ele alan Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Şadan Sakınan da çalışıyor. Savcılığın soruları sınav öncesinde ele geçirdiği iddia edilen adaylar hakkında araştırma yapacağı, YÖK ve ÖSYM ile de temas kuracağı belirtiliyor.KPSS’de soruların sızdırıldığı iddia edilirken dikkat çekilen noktalardan biri de bu yıl Eğitim Bilimleri Testi’nde tüm soruları doğru yanıtlayan bazı adayların önceki yıllarda düşük puan almalarıydı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın, geçen yıllarda 5.5 net yapan bir adayın bu yıl 100’ün üzerinde net çıkardığını söylemesi, tartışma yarattı. “Bu kadar başarısız bir adayın, bir yılda nasıl parladığı araştırılmalı” görüşleri gündemde. Bazı adayların ise evlendikten sonra nasıl eğitim bilimlerinde ful çektkleri merak konusu.KPSS’de şaibe iddiaları araştırılırken bir diğer merak korusu da öğretmen atamalarının akıbeti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, öğretmen atamalarının ertelendiğine yönelik görüş bildirdiği iddiası ise asılsız çıktı. YÖK Başkanı Özcan’ın, 31 Ağustos’ta yapılacak atamalara ilişkin, “Öğretmenlerin görevlendirme tarihi de ay sonuna ertelendi” sözleriyle beyanda bulunduğu belirtilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama takvimine ilişkin bir değişiklik yapmadığı öğrenildi.CHP ise öğretmen atamalarının durdurulması için bastırıyor. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, “Sayın Nimet Çubukçu’yu atamaları durdurmaya davet ediyorum. Bu atamalar kanuni, ahlaki, mantıki değildir, eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu sınav sonuçlarına göre işlem yapmamalıdır” dedi. Anadol, bir sene önce 34 soruyu zor cevaplamış bir kişinin son sınavda ful çekmesinin güçlüğüne işaret etti.KPSS’de şaibe iddialarına ilişkin ilk somut gelişme de güvenilirliliğin sembolü olan ÖSYM’nin 37 yıllık çalışanı, ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ile ilgili oldu. ‘Kendi ellerindeki verilere, soruşturma imkânlarına göre kopya iddiasını doğrulayacak bir sonuca ulaşamadıklarını’ söyleyen ancak kopya yoktur da demeyen Yarımağan, önceki gün “Bundan sonrası savcılara kalmış” demiş ve soruşturmada hesap verdikten sonra ayrılacağı sinyalini verdi. Görev süresi YÖK tarafından altı ayda bir uzatılan Yarımağan’ın süresi aralıkta doluyor. Yeni dönemde işlemin yenilenmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Ancak Yarımağan’ın açıklamaları, görev değişiminin daha erken bir tarihe de alınabileceğini gösteriyor.