YÖK, kontenjanları doldurmak için barajı 165'e mi düşürecek?

Bu yıl LYS'ye giren 1 milyon 900 bin öğrenciden sadece yarısının 180 puan barajını açması nedeniyle, barajın 160’a çekilmesi gündemde.

YÖK, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) barajı geçen öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle üniversite kontenjanlarının boş kalacağı endişesi üzerine harekete geçti.

YÖK, LYS’de, tercih yapmak için gerekli olan 180 baraj puanını 165’e düşürmeyi gündemine aldı.

Baraj puanının düşmesiyle üniversitelerde boş kontenjan kalmayacak.

Kenan Butakın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, ÖSYM ’nin üniversiteye giriş için ikinci basamak LYS(Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuçları belli oldu ve 1 milyon 938 bin öğrencinin sınav kağıdı geçerli sayıldı. Ancak 180 baraj puanını geçerek herhangi bir üniversiteyi tercih etme barajını geçen öğrenci sayısı ise 800 bini ancak aşabildi. Geçen yıl bu rakamın 1 milyon 311 olması, taban puan puanının yükseltilmesi önerisini gündeme getirdi. Çünkü taban puanı geçemeyen öğrenci herhangi bir üniversiteyi seçme hakkına sahip olmuyor.

Peki bu düşüşün nedeni nedir? VATAN Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin bunda iki önemli faktörün etkili olduğunu söylüyor: “Öncelikle sorular zordu. Bu yüzden öğrenciler yeterli başarıyı gösteremedi. Ayrıca ağırlıklı orta öğretim başarı puanı katsayısı değiştirildi. Geçen yıl bu katsayı 0,15’di. Bu yıl ise 0,12’ye indirildi. İşte bu 0,3’lik fark, sistemin tıkanmasına neden oldu. Bu 0,3 puanlık farkın sistemi nasıl etkilediğine örnek verirsek, bu yıl 165 puan alan bir öğrenci barajı geçemedi ancak geçen yıl sınava girseydi aynı net sayısıyla 180 puan alıp barajı geçmiş olacaktı. Bunu sistemin gafil avlanması olarak yorumlayabiliriz.”

Baraj değişmeli

Gültekin bu konudaki çözümün de basit olduğunu söylüyor: “Eğer baraj 180’den 160 düşürülürse sistem tekrar işlemiş olur. Çünkü şu anda kontenlar geçen yıla oranla yüzde 20 artırıldı. Ancak öğrenciler barajı geçemediği için tercih yapamıyor. İşte bu noktada baraj puanını 180’den 160’a indirmek çözüm olabilir. Bu yöntem ile yaklaşık TM’den 200 bin, MF ve TS’den ise 100’er bin yani toplamda 400 bin öğrenci barajı aşacak ve tercih yapma hakkına kavuşacak. Bu değişiklik ile geçen yıl ki rakamlara da yaklaşılmış olacak.”

ÖSYM sıcak bakıyor

Eğitim kulislerine yayılan iddialara göre, formül YÖK Başkanı Prof. Dr.Gökhan Çetinsaya ile ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Ali Demir’in üniversite sınav sonuçlarını değerlendirdikleri görüşmede taban puanı değişikliği gündeme geldi. Demir, tarafından kontenjan açığının kapatılması için taban puanın düşürülmesi formülünü YÖK Başkanı Demir’e önerdi. Ancak YÖK Başkanı Çetinsaya’nın bu öneriye “Böyle bir şey şu anda gündemimizde yok” dediği ileri sürülüyor. Bu görüş ayrılığına karşın önümüzdeki günlerde konunun YÖK Genel Kurulu’na geleceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Taban puan olarak belirlenen rakamın ise 165 olduğu iddia ediliyor. Kararın bağlanacağı YÖK Genel Kurulu 20 kişiden oluşuyor. Oylamalarda eşitlik olması durumunda YÖK Başkanı’nın iki oy hakkı bulunuyor.

Çok sayıda öğrenciye kapı açılacak

ÖSYM’nin verilerine göre 100-180 arasında puan alan adaylar MF (Matematik-Fen) puan türünde yaklaşık 260 bin kişi, TS (Türkçe-Sosyal) puan türünde 270 bin ve TM (Türkçe- Matematik) puan türünde de 300 bin kişi olarak gerçekleşti. Kültür Üniversitesi Rehberlik Genel Koordinatörü Salim Ünsal ise şu deerlendirmeyi yaptı: “MF’de 400 bin, TM’de 250 bin TS’de ise 200 bin öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacak.Bir öğrencinin birden fazla alanda tercih yapabileceğini düşünürsek bu yaklaşık 400 bin öğrencinin bundan faydalanması anlamına geliyor.”