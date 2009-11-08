YÖK kaldırılsın mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'ün tasfiye edilmesinin değil, yetkilerini azaltmanın akıllıca olabileceğini ifade ederek, "Bizim gibi ülkelerde yüksek öğretim planlamasını yapacak, önümüzdeki 20-50 yılı planlayacak, üniversiteler için politikalar geliştirecek bir kuruma ihtiyaç var. Yetkileri biraz azaltıldığında YÖK, o türden bir kurum haline gelebilir" dedi.



Prof. Dr. Özcan, Avrupa ve ABD'den 43 üniversitenin üyesi bulunduğu "Demokrasi İçin Üniversiteler Birliği"nin (Alliance of Universities for Democracy-AUDEM) Türkiye'den tek üyesi olan Uludağ Üniversitesinin (UÜ) ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Özcan, "Türkiye'de üniversiteler demokrasinin temel kurumları olma işlevini yerine getirebiliyor mu?" sorusu üzerine, "Bir ölçüye kadar getiriyorlar. Tamamen yerine getirmeseler de diğer ülke üniversitelerine göre çok fena değiliz, ama daha alacak çok yolumuz var" dedi.



Üniversitelerin demokratik yaşama katkısını artırma sürecine, öğrencilerin de katılması gerektiğine dikkati çeken Özcan, karar alma süreçlerinde, öğrenci konseylerinden çok daha fazla faydalanılabileceğini dile getirdi.



Prof. Dr. Özcan, "Bazı kişiler YÖK'e ve mevcut yapısına karşı. Demokratikleşme sürecinde YÖK'ün tasfiye olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna "YÖK'ün tasfiye olması çok akıllıca bir şey olmaz, ama belki YÖK'ün yetkilerini azaltmak akıllıca bir şey olabilir. İlk kurulduğu dönemin özelliklerini taşıyan yetkilerin biraz budanmasında fayda var. Rektörlerimizin de yetkilerinin azaltılması faydalı olabilir. Bizim gibi ülkelerde yüksek öğretim planlamasını yapacak, önümüzdeki 20-50 yılı planlayacak, üniversiteler için politikalar geliştirecek bir kuruma ihtiyaç var. Ama yetkileri biraz azaltıldığında YÖK, o türden bir kurum haline gelebilir. Bu da ülkemiz için iyi olur" cevabını verdi.



"YÖK varken demokrasiden bahsetmek mümkün değil" yorumlarının hatırlatılması üzerine Özcan, "Aralarında bir ilişki görmüyorum. Biraz abartılı bir yorum olmuş. 2547 sayılı kanunda ne yazıyorsa biz de üniversitelerden ancak onu talep edebiliriz" dedi.