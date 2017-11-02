YÖK istedi, üniversite araştırdı: Türkiye’de cinsel taciz oranı yüzde 93

Altınbaş Üniversitesi'nde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) talebi üzerine Cinsel Taciz ve Saldırı Birimi kuruldu. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Zeynep Banu Dalaman, "Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 41'i mutlaka hayatlarında bir kez cinsel saldırıya uğramış. Bu oran çok yüksek. Cinsel tacizde ise bu rakam yüzde 93. Yani, neredeyse Türkiye'deki her kadın cinsel tacize uğramış" dedi.

Dalaman, "YÖK'ün talebi üzerine üniversitemizde Cinsel Taciz ve Saldırı (CTS) Birimi kurduk, bu önemli bir adım çünkü Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 41'i mutlaka hayatlarında bir kez cinsel saldırıya uğramış. Bu oran çok yüksek. Cinsel tacizde ise bu rakam yüzde 93. Yani, neredeyse Türkiye'deki her kadın cinsel tacize uğramış" dedi.

"Cinsel taciz ile saldırı arasında fark var"

Cinsel saldırı ile cinsel taciz arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini belirten Dalaman, "Cinsel saldırı vücut dokunamazlığının ihlalidir ve Anayasa'nın 102'nci maddesinde bu tanımlanmaktadır. Cinsel taciz ise vücuda dokunmadan yapılan her türlü şaka, istenmediği halde flört isteği, söz veya mesajlaşma yoluyla bir takım isteklerde bulunma, el kol hareketleriyle cinselliği çağrıştırıcı hareketler yapmadır. Aradaki temel fark bu." ifadelerini kullandı.

"Cinsel taciz, cinsel saldırının öncüsüdür"

Cinsel saldırı ve tacizin insan hakları ihlali olduğunu dile getiren Dalaman, "Cinsel taciz, cinsel saldırının öncüsüdür. Cinsel tacizin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Bu anlaşılınca cinsel saldırının önleyicisi olacaktır. Gençlerimizin bu konuda eğitilmesi, üniversitede başlarına bir şey geldiğinde başvurabilecekleri bir yer olması önemli bir adım, bu tür birimlerin yaygınlaştırılması lazım" dedi.