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YÖK istedi bakanlar üniversite açılışlarına gitmiyor

Gezi sonrası bazı üniversitelerin protestolara destek vermesi sonrası YÖK'ün, bakanların yeni öğretim yılı açılışlarına katılmaması talebini hükümet kabul etti

18 Eylül 2013 10:02

Gezi olayları sırasında, başta ODTÜ olmak üzere bazı üniversiteler tarafından protestolara destek verilmesi sonrası yeni eğitim öğretim yılı açılış programlarına bakanlar katılmama kararı aldı. Yaşanabilecek protestolara karşı ortamı germemek adına alınan kararın Yükseköğretim Kurulu’nun talebi üzerine kararlaştırıldığı belirtildi.

YÖK üniversitelerde yapılacak olan açılışlarda herhangi bir protestoya maruz kalmamaları adına hükümet yetkililerininden açılışlara katılmamalarını talep etti.

ODTÜ geçtiğimiz günlerde de yine yol çalışmaları üzerine yaşanan polemikle gündeme gelmişti. Yapılacak olan yeni otoyol çalışmasında ormandan ve ODTÜ'nün içinden geçeçek olan projeye yetkililer itiraz etmişti.

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