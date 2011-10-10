-YÖK heyeti ve rektörler İrlanda'da DUBLİN (A.A) - 10.10.2011 - Eğitim konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan, Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesinin rektörleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, University College Dublin (UCD) ve Trinity Üniversitesi'ni ziyaret etti. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, YÖK Koordinatörü Muharrem Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'den oluşan heyet, özellikle biyomoleküler ve biyomedikal araştırmalara önemli katkılarıyla tanınan UCD Conway Enstitüsü'nde, üniversitenin Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Erik Lithander tarafından karşılandı. Enstitü temsilcilerinden üniversitenin bilim, teknoloji ve 'yenileşim' çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi alan heyet, buradaki laboratuvarları gezdi. Üniversitenin 'yenileşim' ve teknoloji transfer merkezi NovaUCD'yi de ziyaret eden heyet, burada kendileri için hazırlanan tanıtım sunumlarını dinledi. Rektörler ve YÖK heyeti, daha sonra Trinity Üniversitesi'ne geçerek, çalışmalar konusunda bilgi almak üzere üniversitenin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Yarın İrlanda Bilim Vakfı'nı ziyaret ederek programlarını tamamlayacak olan ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi rektörleri ile YÖK heyeti, bu sabah İrlanda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Tom Boland ile bir araya gelmiş, eğitim alanında işbirliği, öğrenci değişimi ve araştırma programları konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.