YÖK hangi bölümlere kontenjan açmayacak?

Temel bilimler bölümleri tercihlerinin giderek azalması ve artan boş kontenjanlar dolayısıyla harekete geçen YÖK, geçen yıl 11'in altında öğrenci alan bölümlere bu yıl kontenjan vermeyecek. Bu bölümlerdeki öğretim üyeleri zamanla başka alanlara kaydırılacak.

Yüksek Öğretim Kurulu son yıllarda yerleştirme sonrası kalan boş kontenjanları ile gündemde olan temel bilimler programlarına ilişkin yeni bir çalışma başlattı.

2010 yılından itibaren fizik, kimya, biyoloji ve matematik programlarına her yıl bir önceki yıl yerleşen sayısından daha düşük kontenjan verilmesine rağmen kontenjanlar dolmadı.

2014 yılında 11'den az öğrenci kaydolan devlet üniversitelerindeki programlara bu yıl kontenjan verilmeyecek. Bu kapsamda 36 üniversitenin kimya bölümüne, 31 üniversitenin fizik bölümüne, 22 üniversitenin biyoloji bölümüne, 7 üniversitenin de matematik bölümüne öğrenci alımı yapılmayacak.

Böylece öğrenci kontenjanı verilen temel bilimler programların sayısı 241'den 145’e düşmüş olacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç bu bölümlerde görev yapan öğretim üyeleri ile ilgili "Zaman içinde kendilerinin ve kurumlarının da görüşleri alınarak, kendi üniversitelerinde, ilişkili başka alanlara veya programlara kaydırılmaları, eğitim dışı araştırma projelerinde kendilerinden yararlanılması gibi seçeneklerimiz gündemde" dedi.