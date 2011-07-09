YÖK, Dinçer’i akladı!

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Milliyet'in haberine göre, Dinçer’in, Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in YÖK Başkanlığı döneminde bilirkişi raporu ve YÖK soruşturması sonucunda verilen cezanın yeniden değerlendirilmesi için YÖK’e başvurduğu, bu talebi 5 yıl sonra değerlendiren ve 2010’da yeni bir soruşturma yapan YÖK’ün, “2005’teki soruşturmanın eksik yapıldığına” karar verdiği anlaşıldı. Soruşturma sonucunda, Dinçer’in bilimsel eserinde “intihal olmadığı” kanısına varılarak hakkındaki disiplin cezası kaldırıldı. Böylece, Dinçer yeniden üniversitede öğretim üyesi olarak çalışma hakkına kavuştu.