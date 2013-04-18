YÖK'ten 'Dersim Olayları'nı çalışan akademisyen var mı' soruşturması

Redhack, Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan sızdırdığı (YÖK) belgeler arasında YÖK'un üniversitelere yazı gönderip, kampus bünyesinde 'alkol satışı olup olmadığı'nı sorduğunun delilleri olduğu açıklandı. YÖK'ün ayrıca Amasya Üniversitesi'ne yazı göndererek 'Dersim olayları' hakkında çalışma yapan akademisyon olup olmadığının da sorulduğu belirtildi.

Redhack'in ele geçirip dün açıkladığı belgelere göre, YÖK'ün, üniversitelere yazı göndererek, kampus bünyesinde alkol satışı olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Bu kapsamda aralarında Bingöl, İstanbul Bilim, TED, Ahi Evran ve Avrasya üniversitelerinin de bulunduğu çok sayıda üniversite, bünyelerinde alkollü içki satışı yapılmadığını cevabi yazıyla YÖK'e bildirdi.

Kadro İlahiyat fakültesine kaydırıldı



Yayımlanan belgeler arasında bir diğer dikkat çekici olanı ise Bülent Ecevit Üniversitesi'nin talebi üzerine Dişhekimliği Fakültesi'ne ait olan araştırma kadrosunun İlahiyat Fakültesi'ne aktarılması oldu.

'Dersim' de soruldu

BİR başka belgede ise, YÖK'ün Dersim olaylarını inceleyen akademisyenleri araştırdığı da ortaya çıktı.

Bunun sonucu olarak 19 Mart 2012 tarihinde Amasya Üniversitesi'nden YÖK'e gönderilen yazıda, "Üniversitemizde 'Dersim olayları' ile ilgili bilimsel çalışmaları olan akademisyen bulunmamaktadır" denildi.