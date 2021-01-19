YÖK, denklik arayan öğrencilerin açtığı dava görülürken yargıçlara defalarca 'brifing' vermiş

Yurtdışında eğitim görüp Türkiye’de denklik sorunu yaşayan 35 bini aşkın kişiyi ilgilendiren dava sürecinde skandal yaşandığı ortaya çıktı. Yerel mahkemelerde kazanan öğrenciler, bir bir bozma kararı veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’ni aşamadı. YÖK’ün faaliyet raporunda davaya ilişkin dikkat çeken bir bilgi yer aldı. Rapora göre YÖK, davalara bakan yargıçları ağırlayarak “brifing” verdi. Ardından YÖK, ilgili bölümü rapordan çıkardı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Denklik davalarına bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı çeşitli gerekçeler sunarak bozdu. İstinaf Mahkemesinin kararıyla şaşkınlık yaşayan gençler 2019 Şubat ayında yayımlanan YÖK’ün faaliyet raporuyla karşılaştı. Raporda, 2018 yılında denklik konusunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı ve bazı hâkimlerle defalarca kez denklik konusunda toplantı yapıldığı bilgisi yer aldı.

Bu durum YÖK’ün yıllık faaliyet raporunda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı A.B. ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı E.T’ye Tanıma ve Denklik Daire Başkanlığı’nca mevzuat ve denklik davaları hakkında genel bilgi verişmiştir” ifadeleriyle yer aldı.

Hatta bu toplantılara YÖK hukuk müşavirliği avukatlarının da katıldığı da raporda belirtildi. Öğrenciler hemen bu faaliyet raporunun orijinal olduğunu noterde tasdik ettirdi. Bu durumdan haberdar olan YÖK ise ilgili kısımları faaliyet raporundan çıkardı.