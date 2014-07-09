‘Yok’ denilen plastik mermi, gözünden çıktı

Lise öğrencisi 18 yaşındaki Barış Ceyhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemleri sırasında Kızılay’da sol gözünü kaybetmişti. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Emniyet’te ve Jandarma’da plastik mermi olmadığını iddia etmesine rağmen, rapor Ceyhan’ın gözünden çıkan yabancı cisimlerin yasaklı bir plastik mermi çeşidinden çıktığına işaret etti. Ceyhan’ın sol gözünden çıkartılan bazı yabancı cisimler ile ilgili Adli Tıp’ın hazırladığı 12 Haziran tarihli ön raporda, “kapsüle ait çok sayıda küçük gri renkte materyalin” bulunduğu açıklandı. Ayrıca çıkan iki küçük parçanın da 14 mm ve 7 mm büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Rapordaki bu ifadeler doğrudan plastik mermiyi tarif ediyor.

Birkan Bulut’un Evrensel’de yer alan haberine göre, raporda yer alan ifadeler şöyle:

“(...)Göz kapağının ekimotik ödemli ve hassas olduğu, göz tansiyonunun hipotansif, ışık hissinin negatif olduğu, biyomikroskopide medial kantustan kornea santraline uzanan yabancı cisim mevcut olduğu, alt temporalde yabancı cisim ve multiple bulber konjoktivada küçük gri renkte yabacı cisimler saptandığı....

(...)Yabancı cismin üst kadranda serbest alt kadranda serbest olmadığı, büyük parçanın altında serbest iki küçük tek parça çıkartıldığı parçaların büyüklüğünün 14 mm ve 7 mm olduğu, alt temporalden yaklaşık 3 cmlik serbest parça çıkartıldığı, büyük parçanın sadece konjontiva epitelinde tam kat defekte neden olduğu, kapsüle ait çok sayıda küçük gri renkte materyalin bulber ve palpabral konjoktjada olması nedeni ile gözün yıkandığı, korneanın intakt olduğu, iris bütünluğünün bozulmuş ve parçalanmış olduğu...”

‘Polis parçaları doktordan almak istemiş’

Barış Ceyhan, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığında Ulucanlar Göz Hastanesinin kendisini kabul etmediğini söyledi. “Hastane polisinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle acil kapısından geri çevrildiğini aktaran Ceyhan, daha sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı gün ameliyata alındığını anlattı. Gözünden çıkan cisimlerin ilk ameliyatta bitmediğine dikkat çeken Ceyhan, ikinci ameliyatta da aynı küçük cisimlerin çıkarılmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca ameliyattan çıktıktan sonra daha narkoz etkisi bile geçmeden polislerin kendisine saatlerce sorular sorduğunu dile getiren Ceyhan, “Gözümden çıkan parçaların nerede olduğunu sordular. ‘Doktorda mı’ dediler. Parçaları doktordan almak istemişler” diye konuştu.

Bakan Ala ‘yok’ demişti

İçişleri Bakanı Efkan Ala ise, CHP Milletvekili Umut Oran’ın plastik mermi kullanımı ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, her iki kurumun envanterinde de plastik mermi ile yuvarlak uçlu mermi bulunmadığını öne sürmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü de, 22 yaşındaki Abdullah Koç’un Kızılay’da 2 Haziran 2013 günü plastik mermiyle yüzünden vurulmasının ardından şüpheli polisi tespit etmeye çalışan Ankara Savcılığına verdiği yanıtta, “Olaylar sırasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları asılsız olup, şube envanterimiz kayıtlarında plastik mermi bulunmamaktadır” demişti.

‘Katil kapsül’ mü kullanıldı?

Barış Ceyhan’ın, en son Soma katliamını protesto eylemlerinde Ankara’da kullanılan ve yasaklı silah olan FN 303 kapsülleriyle vurulmuş olma ihtimali giderek güçleniyor. ABD askerleri tarafından daha önce Afganistan ve Irak’ta kullanılan FN 303 kapsüllerin 6 çeşidi bulunuyor. Bu kapsüllerinin boyalı, yıkanabilen boyalı, boyasız olanı ve eğitim için kullanılanları var.

Ankara’da kullanılan “Bizmut kapsülü” ise diğer FN 303 kapsüllerinden daha zararlı. Çünkü 100 metre uzağa gidebilen bu kapsül, 50 metreden daha yakın bir mesafeden sıkıldığında öldürebiliyor. Bu kapsül diğer kapsüllerden daha hızlı bir şekilde hedefe çarpıyor. Ayrıca bu kapsülün içinde gri renkte küçük cisimler bulunuyor.

Bizmut kapsülünün tanıtıldığı İnternet sitesinde kapsülün ölümcül tehlikesine dikkat çeken uyarı ise şöyle; “Yüksek derecede dikkat edin. Dikkatsiz atışlarda ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir!”

Söz konusu silah, 2004 yılında Boston’da bir gazetecinin ölümüne neden olmuştu. Yapılan araştırmaların ardından Boston polisi elindeki FN 303 silahlarını imha etmişti.