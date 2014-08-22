YÖK Denetleme Kurulu: 2010’daki KPSS'de yolsuzluk ve usulsüzlük var!

YÖK Denetleme Kurulu’nun, 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) usulsüzlük yapıldığı iddiaları hakkında rapor hazırladığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 14 sayfalık raporda, “Her ne kadar failleri tespit edilememiş olsa da KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek testlerinde ciddi usulsüzlük ve yolsuzlukların gerçekleştiği” yazıldı. Raporda, “2010 yılında gerçekleşen sınavdaki söz konusu iki testte en başarılı adayların göz ardı edilemeyecek bir kısmının şaşırtıcı bir şekilde karı-koca, kardeş, akraba ya da aynı site, cadde, sokakta yaşıyor olmaları tesadüf olamaz” denildi. Denetleme Kurulu, raporda “KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek kitapçıklarının sorularının sınav öncesinde sayıları binlerle ifade edilecek adaya ulaştırıldığı, bu anlamda bir usulsüzlük gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” ifadelerini kullandı.

Eylül, 2010 tarihli raporda, 2008 yılından itibaren yapılan sınavlarla 2010 yılında yapılan sınavın sonuçları karşılaştırıldı. Rapora göre, “2008 yılında Eğitim Bilimleri sınavından tamamını doğru yapan kimse yokken, 2009 yılında Genel Yetenek sınavından 6 kişinin tam puan aldığı, Eğitim Bilimleri’nde de tam puancı olmadı.” Raporda, “2008-2009 yıllarındaki başarı oranına karşın 2010 yılında tam puancılarda ciddi artış olmasına” dikkat çekilirken “2010 yılı KPSS sınavı Genel Yetenek bölümünden 1029 adayın, Eğitim Bilimleri’nden ise 350 adayın tam puan aldığı” belirtildi.

Raporda incelemeler şöyle özetlendi:

“2010 yılında gerçekleşen sınavda söz konusu 2 testte (Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek) en başarılı adayların göz ardı edilemeyecek bir kısmının şaşırtıcı bir şekilde karı-koca, kardeş, akraba ya da aynı site, cadde, sokakta yaşıyor olmaları tesadüf olamaz. Genel Yetenek sınavında en başarılı dilime mensup 27 bin 284 adaydan 1805’inin 1. derecede akraba, 328’inin karı-koca, 1477’sinin kardeş veya 1.derece akraba ile komşu olmaları bu kanaatimizi pekiştirmiştir. Bu durum Eğitim Bilimleri sınavı için hukuk mantığı ile normal kabul edilemez. Diğer yandan Genel Kültür sınavında sızma olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Heyetimiz Temmuz 2010 yılında yapılan KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek testlerinde her ne kadar failleri tespit edilememiş olsa da ciddi usulsüzlük ve yolsuzlukların gerçekleştiğini değerlendirmektedir.”

‘Sorular sayıları binlerle ifade edilecek adaya sızdırıldı’

YÖK Denetleme Kurulu’nun bilirkişisinin kitapçıklara ilişkin savcılığa hazırladığı raporda, ÖSYM’den soruların sızdırıldığı iddiasına ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

“KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek kitapçıklarının sorularının sınav öncesinde sayıları binerle ifade edilecek adaya ulaştırıldığı, bu anlamda bir usulsüzlük gerçekleştiği kanaatine varılmıştır.”

Savcılık kitapçıkların imhasına onay verdi

ÖSYM Başkanı Ali Demir’in 3 Kasım 2011’de savcılığa gönderdiği yazıda, “Kitapçıkların YÖK Yönetmeliği uyarınca 1 yıl saklandıktan sonra imha edilmesi gerektiği, soruşturma konusu edilen kitapçıkların imhasında bir sakınca bulunup bulunmadığını” sorduğu öğrenildi. O dönem soruşturmayı yürüten savcılığın onayı sonrasında kitaplar imha edilmesi nedeniyle sınavlarda 90 ve üzerinde puan alan yaklaşık 3 bin 227 kişiye ait soru kitapçığı arasından seçilen 22 numune dışında, geriye kalan 3 bin 205 adaya ait soru kitapçıklarının incelenmediği aktarıldı.

Adli kaynaklar, daha önce Cumhurbaşkanlığı kapsamında çalışan Devlet Denetleme Kurulu tarafından da incelenen kitapçıklarla ilgili yeni bir inceleme yapılmasının imha nedeniyle artık mümkün olmadığını ileri sürdü.

Kitapçıkların incelenmesi

Devlet Denetleme Kurulu’nun kitapçıklar üzerinde yaptığı incelemede, “Bazı kitapçıkların büyük kısmında herhangi bir çözüm işlemi ve karalama, işaretleme gibi izlerin bulunmadığı, işaretleme bulunanların büyük kısmında da kitapçık üzerindeki cevap ile cevap anahtarının farklı olduğunun tespit edildiği” ifade edilmişti.



