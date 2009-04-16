YÖK: Davet edilseler gelirlerdi

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, "(Görevi başındaki bir rektörün kolluk marifetiyle ister yakalanarak, ister zorla görevi başından alınıp götürülmesi iyi bir şey olmuştur) deme şansına sahip değiliz" dedi.



Prof. Dr. Özgenç, YÖK'teki bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan rektörlerle ilgili soruları üzerine ortada bir yetki kullanılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Özgenç, "Bu yetki hukuka uygun kullanılmış olabilir, hukuka aykırı kullanılmış olabilir. Şu anda görev başında olan iki rektör bakımından kullanılmış bir yetki var. Bu yetkinin hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığını biz bilmiyoruz. Elimizde böyle bir bilgi yok" diye konuştu.



Herhangi bir savcının Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre kendisini dahi bir hususta tanık veya şüpheli olarak dinlemek üzere davet edebileceğini ifade eden Özgenç, şöyle devam etti:



'Davete katılırım'



"Davete, ben herhangi bir davete katılır gibi katılabilirim. Savcı benim zorla getirilmemi isteyebilir. Bu durumda kolluk benim kolumdan tutar, zorla getirme yöntemini işletir. Benim yakalanarak götürülmemi isteyebilir. Bu yetkilerden hangisi burada kullanıldı ben bilmiyorum. Ama davet değil. Kolluk marifetiyle götürüldüler, ya yakalama ya da zorla götürme şeklindedir. Ne için götürüldüklerini de ben bilmiyorum. Benim kurum olarak bir savcının işlemine karşı tepki oluşturacak bir karar almam söz konusu olamaz. Ama bu benim savcıların yaptıkları işlemin, savcıların göreve davet ettiği, görev verdiği kolluk görevlilerinin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğunu söylemem de benim görevim değil."



Bu kurumsal faaliyetin işleyişinde hukuka aykırılığın söz konusu olması halinde bu aykırılığın ne şekilde giderileceğinin hukuk mevzuatıyla belirlendiğini belirten Özgenç, şunları kaydetti:



"Benim burada açıklama yapmamla hukuka aykırılık giderilmez. Bu sadece psikolojik etki doğurur. Sadece kamuoyu oluşturmaya yönelik etki doğurur, bunlar da doğru olmaz. Eğer savcı hukuka uygun olarak bu işlemi yapmışsa bu tür toplantılar hukuka uygun olarak yetki kullanan kamu görevlileri üzerinde psikolojik bir baskı oluşturur. Ama bunu söylerken kamu görevlilerinin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğunu söylemem mümkün değil, olsa olsa kişiler üzerinden ihtiyatla hareket etmelidir, ihtiyatı elden bırakmamak gerekir.



'Ben savcı olsam'



'Görevi başındaki bir rektörün kolluk marifetiyle ister yakalanarak, ister zorla görevi başından alınıp götürülmesi iyi bir şey olmuştur' deme şansına sahip değiliz. Aslında ben savcı olsam davet ettiğimde gelebilecek olan bir kişiyi ne zorla getiririm ne de yakalanmasını isterim. Bu kişiler davet edildiğinde gelebilecek kişilerdir."



Prof. Dr. İzzet Özgenç, bu konuyla ilgili YÖK Genel Kurulu toplantısından ne çıkacağını bilmediğini belirterek, Genel Kurul adına görüş beyan etmediğine işaret etti.



Öte yandan, YÖK Genel Kurulu, Başkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

