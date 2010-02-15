YÖK bugün Danıştay'a itiraz edecek

T24 - Danıştay'ın katsayı ile ilgili ikinci kez yürütmeyi durdurma kararına YÖK de ikinci kez itiraza hazırlanıyor. YÖK itirazını bugün yapacak. Dilekçede "kararın arkasında durulacak, hukuka aykırılık yok" denilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, "Eğer itiraz reddedilirse yeni bir karar alınacak" dedi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, farklı katsayı uygulamasının yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili olarak, "YÖK'te şu anda itiraz ile ilgili dilekçe hazırlanıyor. Eğer itiraz reddedilirse yeni bir karar alınacak" dedi.



Prof. Dr. Yarımağan, Danıştay'a sunulacak itiraz dilekçesiyle ilgili bazı konularda bilgi vermek üzere YÖK'e geldi.



YÖK'te yaklaşık 20 dakika kalan Yarımağan, şu anda sınav takviminin değişmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Önümüzdeki gelişmeler nasıl olur bilmiyorum ama benim tahminim sınav takviminin değişmeyeceği yönünde. Sınav takviminin değişmemesi amacımız çünkü üniversitelerin zamanında açılması lazım. Öğrenciler sınav değişmeyecek gibi hareket etsinler" dedi.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na başvuru süresinin yarına kadar uzatıldığını anımsatan Yarımağan, süre uzatımının aşağı yukarı her sene yapıldığını, başvuruyu kaçıranlar için ek süre tanındığını anlattı.



Yarımağan, sınava girecek adayların mutlaka süresi içinde başvurularını yapmalarını istedi. Bir gazetecinin "Yeni formül ile ilgili bir şey belli mi?" sorusuna Yarımağan, "Hiçbir şey bilmiyorum. Benim bildiğim karara itiraz edilecek. Eğer itiraz reddedilirse yeni bir karar alınacak ama ne karar alacaklar... Üzerinde çalıştıklarını tahmin ediyorum. Şu anda itiraz ile ilgili dilekçe hazırlanıyor. Yeni bir formül üzerinde çalışılmıyor" dedi.



Yarımağan, bir soru üzerine, konuyla ilgili karar alma yetkisinin YÖK'te olduğunu hatırlattı.





Katsayı tartışması



İtiraz kararı 10 Şubat'taki yürütme kurulu toplantısının ardından alındı.



YÖK, bulunan yeni formülün de Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karşı çıkıyor.



YÖK'ün gerekçesi ise, bu formülün bilimsel ve teknik yanlarının Danıştay tarafından anlaşılmaması.



Eğer YÖK'ün itirazı kabul edilirse, katsayı oranları "0.13---0.15 " olarak kalacak. Yani meslek liselinin genel liseliyle eşit olabilmesi için 8 soru daha fazla çözmesi yeterli olacak.



Ancak itiraz kabul edilmez ise YÖK'ün yeni bir formülü devreye sokması gerekecek.



