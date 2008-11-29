Yok böyle bir maç!..

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Denizlispor, 15. saniyede Roberts'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Eskişehirspor kalesinde etkili olmaya devam eden konuk takım, Caner'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 25. dakikada serbest vuruş kazanan Denizlispor, Selahattin'in kafa vuruşuyla attığı golle skoru 3-0'a getirdi.Bu dakikadan sonra rakip kalede daha çok pozisyon üreten Eskişehirspor, Vucko'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı 3-1 Denizlispor'un üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıya daha hızlı giren taraf Eskişehirspor oldu. 52. dakikada Dos Santos'un golüyle farkı 1'e indirerek yeniden umutlanan ev sahibi takım, golden 8 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Dos Santos'un fileleri havalandırmasıyla skora 3-3 eşitlik getirdi.Karşılaşmanın son bölümleri büyük bir heyecana sahne olurken, 90. dakikada sahneye çıkan Youla, Eskişehirspor'un galibiyet golüne imza attı ve ev sahibi ekip 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.Stat: AtatürkHakemler: Özgüç Türkalp xxx, Neşet Mardin xxx, Hakan Yemişken xxxEskişehirspor: Ivesa xx, Serkan xx, Sezgin x (Dk. 30 Poljak xx), Nadareviç x, Vucko xx, Bülent Ertuğrul xx, Emre xx, Bülent Kocabey x (Dk. 44 Tayfun xx), Serdar x (Dk 81 Özgür x), Youla xxx, Anderson xxxDenizlispor: Cenk xxx (Dk. 46 Vega x), Feridun xx, Abraham xx, Kratochvil x, Selahattin x, Roberts xx, Caner xx (Dk 78 Yusuf x), Lietava xx (Dk. 70 İsmail x), Fatih x, Çağlar xx, Braga xGoller: Dk. 45 Vucko, Dk. 51 ve 60 Anderson, Dk. 90 3 Youla (Eskişehirspor), Dk. 1 Roberts, Dk. 8 Caner, Dk. 25 Selahattin (Denizlispor)Sarı Kartlar: Dk. 45 artı 3 Poljak, Dk. 68 Youla, Dk. 86 Nadareviç (Eskişehirspor), Dk. 20 Çağlar, Dk. 35 Kratochvil, Dk. 55 ve 74 Braga, Dk. 88 Yusuf (Denizlispor)Kırmızı kart: Dk. 74 Braga (Denizlispor)Turkcell Süper Lig'de, Eskişehirspor-Denizlispor karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın 15. saniyesinde Roberts'in atığı golle Denizlispor 1-0 öne geçti. Gelişen Denizlispor atağında Caner'in pasında topla buluşan Robert, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-18. dakikada Bülent Ertuğrul, çalım atmak isterken topu Caner'e kaptırdı. Ceza alanı dışından topa vuran Caner, topu filelere gönderdi: 0-210. dakikadaki Eskişehirspor atağında, Anderson'un şutunda kaleci Cenk topu çeldi. Dönen topa Youla vurdu. Fatih topu kornere attı.25. dakikada Caner, sağ taraftan serbest atış kullandı. Selahattin'in kafa vuruşunda top direğe çarparak filelerle buluştu: 0-345 2'de Eskişehirspor'un kullandığı korner atışında, Emre'nin kafa vuruşuyla indirdiği topu Vucko tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-3Karşılaşmanın ilk yarısını Denizlispor 3-1 önde bitirdi.Karılaşma öncesinde her iki takım da sahaya, "Yangın uçağı için Türk Hava Kurumu'nu destekliyoruz" pankartıyla çıktı.50. dakikada Poljak'ın pasında Youla ceza alanında topla buluştu. Youla'nın şutunda Vega topu bloke etti.51. dakikada Anderson, Tayfun'un kafayla ceza alanına indirdiği topla buluştu. Anderson'un vuruşunda top Vega'nın solundan filelerle buluştu: 2-360. dakikada Poljak'ın sol tarafa gönderdiği topla Youla buluştu. Youla, ceza sahasına girer girmez bir şut attı. Top Vega'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Anderson, topu ağlarla buluşturdu: 3-367. dakikada Tayfun'un ceza alanı içerisine indirdiği topla Serdar buluştu. Serdar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.90 artı 3. dakikada Podljak'ın verdiği pasla topla buluşan Youla, topu filelerle buluşturdu: 4-3Karşılaşma, 4-3 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.